Jan Margarit torna a guanyar la Mont-rodon

La Unió Excursionista de Matadepera va tornar a organitzar el primer diumenge de febrer una nova cursa de la Mont-rodon. Comptant amb el suport de l’Ajuntament i la col·laboració del Club Esportiu Cros Matadepera, la 17a edició de la cursa va tornar a tenir una participació de rècord: 500 inscrits en categoria adulta i cent més en les curses infantils, de manera que 601 corredors estaven apuntats.

Amb una temperatura de ple hivern, es va donar el tret de sortida a les 10 hores. Amb un recorregut de 14,5 quilòmetres de distància i 690 metres de desnivell positiu, la competició va transcórrer pel massís de Mont- rodon i la Costa del Tet, i l’itinerari va ser pràcticament igual que en la passada edició.

I per quart any consecutiu, el corredor matadeperenc Jan Margarit va ser el primer en arribar a la meta, completant el recorregut amb 1 hora 3 minuts i 31 segons. Margarit va ser seguit per Raúl Cruz Ruiz (1h, 04′ 49″), i Jordi Cifuentes Catena (1h 06’05”) que va tancar el podi guanyador. Pel que fa a la classificació femenina, ha estat encapçalada per Estel Roig Fortin (1h 14’ 00”), seguida de Laia Andreu (1h 20’ 00”) i Marta Campmany San Martín (1h 24’ 34”).