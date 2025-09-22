Nous canals de compra i venda que aporten més

Fa uns anys que tenen presència i que operen, si bé, en els darrers temps, han proliferat l'aparició de noves i, a més, ocupen el seu lloc a la publicitat de mitjans com la televisió, impensable abans. Les plataformes de compravenda de cotxes, en especial pel que fa al mercat de segona mà, estan en un dels seus moments més àlgids i, a aquesta moda s'hi han anat apuntant altres aplicacions que van començar amb transaccions d'articles més assequibles, com videoconsoles o bicicletes. És el cas de Wallapop o Milanuncios, portals que han incrementat la seva oferta inicial de productes.
Ple pes de la tradició, pot semblar que comprar o vendre un cotxe a través d'una d'aquestes plataformes sigui una decisió sorprenent i, a més, també es pot acaronar la idea que els professionals del sector de tota la vida, els que es dediquen a aquest sector de tota la vida, amb una botiga física, vegin aquest auge els pugui perjudicar. Siscu Ramos, gerent d'Auto Ramos, un concessionari expert en vehicles d'ocasió, amb més de cinquanta anys d'experiència en aquest camp, explica que per a ells ha suposat adaptar-se als temps.
"Personalment, ho veig com una ajuda. És un altre canal. Els concessionaris, el que són les botigues tradicionals de vehicles, hem hagut d'adaptar-nos als nous temps i una adaptació que ha estat més que les xarxes socials", assegura. "Per les xarxes socials sí que pots tenir contacte amb la gent, el primer contacte, però el que realment funcionen són aquests canals de venda, que poden ser les pàgines especialitzades en venda de vehicles", afegeix Ramos, que apunta també que aquestes plataformes "ens ha obert portes a poder vendre cotxes a tota Espanya, fins i tot a l'estranger".
Més competència
El gerent d'Auto Ramos comenta que "d'acord que et suposa molta més competència, perquè és evident, però no pots anar en contra del desenvolupament que hi ha, no pots lluitar contra això. Evidentment, puges al carro i nosaltres venem per Wallapop, Cotxes.net, Autocasión, per totes aquestes plataformes".
És manifest que aquesta manera de comprar o vendre un cotxe li treu tot el que envolta a la litúrgia d'anar a la botiga, veure l'automòbil físic, poder fins i tot entrar-hi per comprovar la comoditat i altres qualitats. "Es perd la feina del venedor, que et dona unes explicacions", sosté Ramos, que considera que "actualment, el client està sobre informat sobre el vehicle".
En aquest sentit, subratlla que "moltes vegades, l'estat o les característiques del vehicle és el que menys es gestiona. Parles amb el client i ja l'únic que li preocupa és el preu i el temps d'entrega, i evidentment l'estat general". Amb tot plegat, opina que "s'ha perdut aquest glamur, s'ha perdut aquest voler saber, conèixer, provar el cotxe....".
"A nosaltres ens arriba gent de tota Espanya, que ve directament de Cadis, per exemple, que et recull el cotxe a l'aeroport. No ve a la botiga, va directament a l'aeroport, agafa el cotxe i se'n va cap a Cadis", apunta. "L'únic que ha vist ha estat el vehicle en fotos i amb la confiança" ha fet la compra. Sobre aquest aspecte, el de la confiança, afirma que "nosaltres tenim la sort, per dir-ho així, que portem cinquanta anys, que la nostra botiga és una botiga amb cara i ulls, i que quan la gent veu qui és el venedor, veu que les ressenyes nostres són bastant positives, tot això els ajuda" a decantar-se per la seva oferta i servei.
A Auto Ramos han quantificat els percentatges de les operacions i el seu gerent assenyala que "un 50% de les vendes entren per dir-ho així, pel canal tradicional, i un 50% entren per via de les plataformes". En l'apartat del perfil de públic per a cada una de les opcions de compravenda, també explica que "el que pots trobar a través de les plataformes és sobretot gent més jove és la que va per aquests canals". Influeix molt la classe de vehicle que interessa. "Segons quin tipus de vehicle, és més vendible pel canal tradicional i hi ha alguns cotxes que són més particulars o cotxes més exclusius. Llavors aquests cotxes sí que tenen la seva sortida per les plataformes", detalla.
El que es busca
Ramos exposa que que depenent de quina plataforma s'utilitza, es veu el que busca la persona. "La persona que entra per Cotxes.net o plataformes més especialitzades en automòbils, són persones que coneixen més els vehicles, que ja saben, que estan més informats, que van molt més directes no només amb el preu. I, en canvi, per Wallapop o Milanuncios, et trobes gent que ve a mercadejar una miqueta, o ve a buscar a veure quin preu li pots deixar, o fins i tot a regatejar-te", diu. "Quan algú t'està intentant negociar el preu, almenys nosaltres no entrem en aquest joc. Tenim els preus ajustats i no entrem en descomptes addicionals i coses rares", conclou.