Town-UAB, un entorn urbà per validar la conducció autònoma

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Centre de Visió per Computador (CVC) han promogut Town-UAB, un entorn urbà digital que reprodueix de manera fotorealista l'entramat de carrers del campus de Bellaterra per avançar en la recerca de la conducció autònoma. Aquest prototip es va presentar en el marc de la Jornada d'Intel·ligència Artificial, Arts i Innovació i els impulsors asseguren que Town-UAB permet la conducció en un entorn urbà amb qualitat de simulació gràcies a Unreal Engine 5.
D'aquesta manera, es creen escenaris de prova amb condicions variables de trànsit, il·luminació o climatologia que reprodueixen amb detall el comportament de vehicles, vianants i altres elements, com poden ser variables de trànsit, il·luminació o climatologia, per validar la conducció autònoma abans de dur-la a la realitat. El projecte s'ha dut a terme a través d’una iniciativa cofinançada per la Càtedra ENIA UAB-Cruïlla.
Antonio López, catedràtic a la UAB i professor ICREA Acadèmia, investigador principal de conducció autònoma al CVC, va explicarel desenvolupament del projecte i els resultats, així com les proves realitzades al campus de la UAB en mobilitat autònoma. Posteriorment, els participants han pogut pujar al vehicle autònom per realitzar un dels recorreguts pel campus universitari que s’han inclòs en l’entorn virtual.
Entorn privilegiat
El Campus de la UAB és un entorn privilegiat per investigar i validar sistemes d’intel·ligència artificial per a la conducció autònoma. Amb una superfície equiparable a un entorn urbà, compta amb carrers, aparcaments, rotondes, passos de vianants, zones verdes, transport públic i fluxos constants de persones i vehicles.
Aquesta configuració el converteix en un laboratori viu, ideal per provar solucions tecnològiques en condicions reals, però controlades. Es tracta d’un espai experimental únic, on és possible avaluar i perfeccionar la conducció autònoma a partir de dades de circulació en situacions reals i complexes.
El nou entorn urbà virtual reprodueix digitalment l’entramat de carreteres del Campus on l’equip investigador del CVC ja hi du a terme proves amb un vehicle elèctric i autònom equipat amb sensors i models d’intel·ligència artificial. La integració del campus dins la simulació permet adaptar les proves a les necessitats específiques de la recerca i avançar en la validació d’algoritmes de conducció intel·ligent.