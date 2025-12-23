Derbi entre Terrassa FC i CE Sabadell als quarts de final de la Copa Catalunya

Per bé que Terrassa FC i CE Sabadell militen a categories diferents, a principis d'any l'Estadi Olímpic viurà un derbi vallesà. El sorteig dels quarts de final de la Copa Catalunya, celebrat aquest dimarts al migdia a la seu de la Federació Catalana de Futbol, ha determinat l'enfrontament entre el Terrassa FC i el CE Sabadell. El matx es disputa per segona temporada consecutiva.
El duel està inicialment previst per al dimecres 14 de gener, per bé que encara no és oficial, ja que els dos clubs s'han de posar d'acord sobre la data més adequada.
Terrassistes i arlequinats es van enfrontar per darrera vegada en aquesta competició també a l'Estadi Olímpic, en un duel que va acabar amb triomf arlequinat.
El CE Sabadell, entrenat per Ferran Costa, ocupa actualment la segona posició del grup segon de la Primera Federació amb 32 punts, a només un de distància del líder, l'Atlético Madrileño.
Pel que fa a la resta d'aparellaments, l'NSA Camp Joliu s'enfrontarà al FC Barcelona "B", la Montañesa rebrà el Gimnàstic de Tarragona i l'Europa s'enfrontarà al FC Andorra, l'únic representant del futbol professional en aquesta antepenúltima ronda de la Copa Catalunya.