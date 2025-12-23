Terrassa posa fre a l'incivisme dels patinets: un centenar de requisats i prop de 1.700 multes en un any

L’Ajuntament de Terrassa ha requisat aquest 2025 prop d’un centenar de patinets elèctrics i bicicletes per infraccions de trànsit o per abandonament a la via pública, en el marc de les actuacions de la Policia Municipal per garantir una mobilitat segura i ordenada a la ciutat. Actualment, el dipòsit municipal d’Egarvia custodia 86 vehicles de mobilitat personal (VMP) i cinc bicicletes retirades dels carrers.
Segons dades municipals, quan no és possible identificar la persona propietària del vehicle o aquesta no compareix en el termini de tres mesos des de la retirada, el consistori pot declarar el VMP com a residu i procedir al seu desballestament. En aquest sentit, durant el 2025 s’han declarat 21 patinets elèctrics com a abandonats, ja sigui per manca de dades de propietat o per renúncia expressa a la seva recuperació.
L’augment sostingut de l’ús dels patinets elèctrics a Terrassa ha anat acompanyat d’una intensificació de les tasques de control, vigilància i sensibilització per part de la Policia Municipal. L’objectiu, segons el consistori, és garantir una mobilitat responsable i compatible amb la resta d’usos de l’espai públic, especialment amb vianants i altres vehicles.
Més de 1.671 sancions
Al llarg d’aquest any, la Policia Municipal ha dut a terme cinc campanyes específiques de vigilància i sensibilització adreçades als usuaris de VMP. Aquestes actuacions han derivat en 494 denúncies. En el conjunt del 2025, el balanç global ascendeix a 1.671 sancions, 123 més que el 2024, per infraccions de trànsit relacionades amb patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal.
La infracció més habitual ha estat circular fora dels espais autoritzats, amb 428 denúncies. La segueixen circular més d’una persona en un mateix VMP, amb 319 sancions, i l’ús d’auriculars o casc connectats a dispositius de so mentre es condueix, amb 185 denúncies. Aquestes conductes, segons recorda l’Ajuntament, incrementen el risc d’accidents i dificulten la convivència a la via pública.
Aquest dilluns a la tarda, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va visitar les instal·lacions d’Egarvia, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori i regidor de Seguretat i Mobilitat, Xavier Cardona. Durant la visita, Ballart va remarcar que “l’augment de l’ús dels patinets elèctrics fa imprescindible reforçar el civisme i el compliment de la normativa” i que “Terrassa aposta per una mobilitat sostenible, però també segura i respectuosa amb l’espai públic, per garantir una bona convivència entre tots els modes de transport”.
En aquest context, el consistori recorda que el 2 de gener de 2026 entrarà en vigor la nova normativa estatal impulsada per la Direcció General de Trànsit (DGT), que reforçarà la regulació dels VMP. La normativa establirà l’obligatorietat de disposar d’assegurança, certificat de circulació i inscripció al Registre de Vehicles de la DGT, mesures orientades a millorar el control i fomentar un ús més responsable.
Totes aquestes actuacions s'emmarquen en el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) de Terrassa, que preveu, la redacció del Pla de la bicicleta i el patinet elèctric, l'ampliació de la xarxa ciclista urbana, la millora dels aparcaments segurs i l'actualització del Pla Local de Seguretat Viària 2027-2030.