Yomovo, la marca de la fusió entre Maas i Vallescar

La fusió entre els grups d’automoció Maas i Vallescar, dues empreses amb més de seixanta anys de trajectòria en aquest sector, ha donat pas a la creació d'una nova marca, que ara es presenta oficialment sota una nova identitat corporativa: Yomovo. Amb aquest canvi, aquest grup passa a integrar un total de 95 punts de venda oficials repartits en 16 municipis de les províncies de Barcelona i Girona, amb una representació de 21 marques d'automòbils oficials i 7 marques de motos a la seva cartera.
Aquesta fusió reuneix una plantilla de més de 1.000 empleats que donen servei a milers de clients i suposa una mitjana de més de 25.000 vehicles comercialitzats anualment. Gràcies a aquesta dimensió, Yomovo es posiciona entre els cinc majors grups d'automoció d'Espanya per nombre d'empleats.
Yomovo busca situar-se entre els principals grups de distribució i mobilitat de tot l'Estat. La integració de Maas i Vallescar permet al grup oferir una xarxa i una capacitat de servei sense precedents a Catalunya, unificant processos i recursos per donar al client més opcions, més rapidesa i millors condicions.
Yomovo reflecteix el compromís amb una mobilitat lliure, fàcil, flexible i propera. Amb els nous hàbits socials i les diferents formes d'entendre l'automoció d'aquests temps, el focus ja no està només en la propietat del vehicle, sinó a concebre la mobilitat com un servei essencial que elimini barreres i ofereixi solucions simples, accessibles i flexibles que empoderin les persones per moure's com i quan ho necessitin.
L’objectiu final d'aquesta fusió també es basa en la capacitat d'adaptació als nous canvis innovadors perquè els clients puguin passar d'un urbà elèctric a un SUV familiar o una furgoneta professional sense dreceres, segons les necessitats que tinguin per a cada moment. Aquesta filosofia situa el client en el centre de cada decisió i, gràcies a la unió d'ambdós grups, garanteix més agilitat, capacitat de resposta i competitivitat.
D'altra banda, la companyia vol que prevalgui la fortalesa de la proximitat que també pot oferir sent un gran grup amb la presència física en ciutats, atenció personalitzada i acompanyament durant tota l'experiència de mobilitat del client. Un servei integral que s'enforteix amb aquesta fusió.
La seva oferta
Després de la fusió, Yomovo amplia la seva oferta amb opcions de subscripció flexible sense compromís de permanència, per mesos o fins a tres anys, a més de finançament, rènting i serveis de postvenda adaptats a famílies, joves, autònoms i empreses. El seu catàleg inclou tota la gamma de segments, des de compactes urbans fins a SUVs familiars híbrids i 100% elèctrics, així com una àmplia oferta de vehicles comercials. Tot això s’articula mitjançant una experiència omnicanal i digitalitzada, amb un sistema senzill de contractació i acompanyament expert en cada etapa, des de la recerca fins a la postvenda, un punt que no es pot oblidar.
La xifra de negoci conjunta de les dues empreses d'automoció que s'han unit de l'exercici 2024 ha estat de més de 600 milions d'euros, amb un volum de més de 25.000 unitats venudes entre vehicles nous i d'ocasió, i una plantilla amb més de 1.000 professionals al servei de la seva clientela més fidel.