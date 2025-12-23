El Parc Natural continua tancat

Després del darrer cas de pesta porcina africana (PPA) registrat divendres passat a Sant Cugat, continua prohibit l’accés al medi natural dins del radi dels 0 als 6 quilòmetres, així com les activitats organitzades dins del radi dels 6 als 20 quilòmetres. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac continua, per tant, afectat per les restriccions. La prohibició afecta 12 municipis: Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, Badia, Barberà, Cerdanyola, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sant Quirze i Santa Perpètua de Mogoda.
La prohibició afecta qualsevol activitat de lleure, com caminar, passejar el gos, córrer o anar en bicicleta i comporta també el tancament de les zones de pícnic, els pàrquings i tots els accessos al medi natural.
Les autoritats demanen màxima prudència i col·laboració dels ciutadans amb els equips d’investigació que treballen per determinar l’origen del brot. Experts en pesta porcina africana, bioseguretat i sanitat animal de Catalunya, l’Estat Espanyol i Europa treballen de manera coordinada.