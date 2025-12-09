Marià Gàllego, nou president del Consorci Sanitari de Terrassa

La consellera de Salut, Olga Pané, ha nomenat Marià Gállego nou president del Consell de Govern del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), en substitució d’August Sàenz, que va morir el passat juliol. La designació arriba després d’un acord entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Terrassa.
Gállego, molt vinculat a la ciutat des del 1972 tot i néixer a Marracos (Saragossa), és una figura destacada del teixit social terrassenc. Va presidir l’assemblea local de Creu Roja durant 28 anys —del 1995 al 2023— i hi ha estat voluntari durant més de mig segle. També és patró de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer i vicepresident de la Fundació Sant Llàtzer. L’any passat, l’Ajuntament li va atorgar la Medalla d’Honor de la Ciutat.
El nou president del CST destaca per una trajectòria marcada per la promoció de projectes socials. Als anys 80 va participar en la creació de Creu Roja Joventut a Terrassa i en la seva posterior consolidació a Catalunya i a l’Estat. D’aquella etapa van néixer iniciatives tan arrelades com la campanya de recollida de joguines. Durant el seu mandat s’hi van impulsar programes d’atenció a persones migrades, serveis per a persones sense llar, accés a necessitats bàsiques com El Rebost i les targetes d’alimentació, l’acollida de persones refugiades, el suport a dones en risc d’exclusió i projectes d’inserció laboral.
El Consell de Govern del CST està format per deu membres, sis en representació de la Generalitat i quatre designats per l’Ajuntament de Terrassa. L’alcalde, Jordi Ballart, n’ocupa la vicepresidència.