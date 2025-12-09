El ple de Terrassa debatrà el traspàs de la planta de captació d'aigua d'Abrera a ATL

El ple ordinari de l'Ajuntament de Terrassa, del divendres 19 de desembre, debatrà la signatura dels convenis entre l'Ajuntament, l'empresa municipal Taigua i l'ens d'abastament Aigües Ter Llobregat (ATL), l'empresa pública de la Generalitat. Aquests acords impliquen traspassar la gestió de les instal·lacions de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) d’Abrera a ATL a partir de l'1 de gener de 2026.
Aquesta operació respon a la Llei d'Aigües de Catalunya, que estableix que les infraestructures d'abastament en alta (ETAP d'Abrera) han de revertir a l'ens autonòmic. Taigua continuarà la gestió de l'aigua en baixa, des dels dipòsits fins a l'aixeta.
Cessió i inversions
La regidora de Cicle de l'Aigua, Patricia Reche, ha destacat en la comissió informativa de Transició Ecològica d'aquest dimarts que la mesura alliberarà Taigua de la càrrega de les inversions necessàries per actualitzar unes instal·lacions construïdes l'any 1941. "Nosaltres creiem que és un pas positiu per la ciutat de Terrassa", ha defensat Reche.
Així, ATL es farà càrrec de l'explotació, el manteniment i un ambiciós pla d'inversions de 17 milions d'euros fins al 2030. Aquests fons es destinaran a la substitució de canonades d'impulsió obsoletes i a la millora de l'eficiència de la planta.
El conveni preveu augmentar els cabals provinents de la planta d'ATL (ETAP Llobregat), que disposa de sistemes de tractament per eliminar un alt percentatge del contingut de sals. Aquesta tecnologia, coneguda com electrodiàlisi reversible, millorarà la percepció organolèptica i, per tant, el gust de l'aigua a Terrassa a partir del 2026.
ATL compensarà Taigua amb 6,1 milions d'euros l'any 2026, en concepte del valor net dels béns traspassats. Aquests diners es destinaran al sistema d'abastament de Terrassa. A més, s'acorda la subrogació de la plantilla d'Abrera, formada per 29 persones, que mantindran les seves condicions laborals.
Impacte econòmic i tarifa de l'aigua
La regidora Reche ha insistit que l'operació no comportarà un increment en la factura de l'aigua: “Cap d’aquests dos convenis representa un augment en la factura de l’aigua”, ha garantit.
Tot i que el cost de la compra d'aigua a ATL s'incrementarà, Taigua reduirà notablement la despesa en no haver de produir l'aigua. L'estalvi es reflectirà en la reducció del cost de personal, la factura elèctrica, la compra de reactius i les inversions necessàries a la planta d'Abrera.
La tarifa de l’aigua no pujarà el 2026, tal com es va aprovar al ple de pressupostos i ordenances, gràcies a la congelació del 2,5% de l’Índex de Preus de Consum (IPC) que sí s’aplicarà en altres taxes. La incorporació a la xarxa de preus d’ATL es farà, a més, amb una aplicació progressiva de la quota fixa durant dos anys. També s’ha inclòs una clàusula al conveni que permetrà a la comissió de seguiment revisar les tarifes el 2028 per prevenir l’impacte de possibles pujades vinculades a factors externs, com l’evolució de l’IPC.
"L’any 2026 la tarifa de l’aigua es mantindrà. A banda d’acordar una entrada progressiva, també s’ha estudiat amb detall el volum de compra i producció d’aigua, i això ha permès garantir que no hi haurà un increment sobtat de preu quan ens equiparem amb la resta de municipis. Evidentment, si l’IPC puja, com passa a tot arreu, això també ens afectarà, però no patirem cap augment brusc, com s’ha arribat a dir. Tot això s’ha valorat i contrastat amb ATL", ha expressat Patricia Reche a la reunió amb els grups municipals.
“És clar que no tenim una bola de vidre per saber què passarà d’aquí tres o quatre anys, però sí que sabem què passarà de manera imminent”, ha assenyalat la regidora del Cicle de l'Aigua.
Actualment, quasi el 75% de l'aigua consumida a Terrassa es tracta a l'ETAP d'Abrera. Una altra part prové de la xarxa de mines i pous locals (7%), i la resta (18%) es compra ja potabilitzada a ATL. Amb el nou escenari, es mantindrà el consum dels pous i mines locals i la resta es comprarà a ATL.
Es passarà a tenir tres punts de subministrament d'ATL a la cota de Terrassa (Bellots, Can Poal i Can Boada). A conseqüència d'aquesta integració, ATL també es farà càrrec de subministrar en alta als municipis d'Ullastrell, Matadepera i Viladecavalls.
Dubtes del PSC
El regidor Javier García del PSC ha qüestionat la xifra de l'increment net de despesa de només 110.000 euros anunciada pel govern municipal, ja que els seus càlculs basats en l'estalvi de 4,8 milios d 'euros i l'augment de despesa de 6,3 milions per la compra d'aigua, indicaven un cost net superior al milió d'euros. També ha demanat un aclariment sobre una clàusula de compensació de 14 cèntims per metre cúbic a Taigua/Ajuntament i si s'havien valorat alternatives a la cessió.
En canvi, el regidor d'ERC, Pep Forn, ho ha descrit com "un pas necessari que s’havia de fer sí o sí, no només perquè la llei ho exigeix, sinó per garantir el subministrament d’aigua amb totes les inversions necessàries —que no són només canonades i bombejos— i també per millorar la qualitat de l’aigua, tal com reclamava la ciutadania". "Si haguessim hagut de fer la inversió, implicava sí o sí un augment de les tarifes", ha recordat. Forn ha estimat que sense el traspàs l'Ajuntament hauria hagut d'invertir uns 30 milions.
"Està claríssim que les inversions s’havien d’anar fent; hi havia instal·lacions a Abrera molt malmeses que s’han hagut de reparar. S’han fet reparacions, s’ha fet la feina, però nosaltres hauríem trigat molt més temps a poder completar aquesta inversió", ha confirmat Reche.
La comissió informativa de Transició Ecològica ha aprovat elevar el debat al ple amb l’abstenció del PSC i el vot en contra de Vox.