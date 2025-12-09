Es posa en marxa l’ampliació de la ZBE

L’ampliació de la zona de baixes emissions (ZBE) de Terrassa fins a l’avinguda d’Àngel Sallent ha entrat en vigor aquest dimarts, 9 de desembre, i activa el control sancionador per als vehicles més contaminants que accedeixin al nou àmbit.
Amb aquesta actuació es consolida el mapa definitiu de la ZBE a la ciutat, que afecta vehicles sense distintiu ambiental ni autorització, i que es calcula que és un 3% del parc mòbil a la ciutat.
La nova fase amplia la zona restringida, activa des de l’1 de desembre, de dilluns a divendres feiners, entre les 7 i les 20 hores. El conjunt de la ZBE queda delimitat pel passeig del Vint-i-dos de Juliol, el parc de Vallparadís, les carreteres de Montcada i Martorell i, ara, també pel nou límit marcat per l’avinguda d’Àngel Sallent i el carrer de Santa Maria de Mazzarello, d’acord amb els terminis de l’ordenança aprovada al ple ordinari d’octubre.
Els senyals ja són visibles als nous accessos. Els vehicles no autoritzats que superin els 24 accessos anuals a la ZBE s’exposen a sancions de fins a 200 euros, reduïbles a 100 amb pagament anticipat. Inicialment, com que desembre i gener no acumulen 24 dies feiners cadascun, només s’enviaran avisos informatius. Les primeres multes començaran a arribar al febrer.
El sistema de vigilància compta actualment amb 21 càmeres i, pròximament, se n’hi afegiran dues més, una de les quals a l’avinguda d’Àngel Sallent. La seva instal·lació serà clau per detectar infraccions al nou perímetre ampliat. Els conductors poden acollir-se a diverses exempcions, com les destinades a mobilitat reduïda o rendes baixes, que cal sol·licitar a través del web zbe.cat.