Dia Internacional de les Persones Afrodescendents

Avui és un dia per celebrar les aportacions riques i diverses de les persones afrodescendents a la nostra societat.
És un dia per reconèixer que elles són, i han estat, part essencial del teixit comunitari, cultural i econòmic de Terrassa, unint el nostre passat, present i futur.
També és un dia per reflexionar junts. Per entendre que, malauradament, el racisme estructural i els prejudicis encara provoquen que no totes les persones visquin amb els mateixos drets i oportunitats. Sovint, es troben amb obstacles injustos a l’accés a l’habitatge, a l’accés laboral o en la vida quotidiana a causa de la seva identitat.
Tenim la convicció que el camí cap a una societat millor es construeix amb diàleg, educació i polítiques públiques positives i efectives. Creiem en una Terrassa que no només accepti sinó que abraci la diversitat com a valor fonamental, garantint la igualtat real per a tothom.
Per això, treballem cada dia, de la mà d’entitats i veïns, per crear una comunitat en què ningú hagi de viure sense els seus drets reconeguts. Una ciutat on tothom pugui arrelar-se, créixer i contribuir en plena llibertat.
Aquest 31 d’agost, convidem tothom a sumar-se a aquesta visió: a parlar de com podem avançar junts, assegurar el reconeixement de totes i construir una ciutat veritablement acollidora i democràtica, sense excepcions.
Terrassa segueix avançant, i ho fem amb vosaltres.