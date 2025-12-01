La cultura accessible és un dret, no un privilegi

Cada 3 de desembre, Terrassa se suma al Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
Però més enllà de la commemoració, aquesta data ens recorda una veritat essencial: la inclusió no pot dependre de la sort ni de la bona voluntat. És una responsabilitat col·lectiva.
La celebració d’enguany gira al voltant de la idea“La cultura accessible és un dret”. I és que la cultura, per ser veritablement transformadora, ha de ser per a tothom, sense barreres físiques, sensorials, cognitives ni econòmiques.
No pot ser un luxe reservat a uns pocs, sinó un espai obert en què totes les persones tinguin l’oportunitat d’expressar-se, créixer i participar en igualtat de condicions.
Quan algú no pot accedir a una activitat cultural per falta d’adaptacions, no és la persona qui falla: és la societat la que encara té feina a fer. L’accessibilitat no és només posar rampes o subtítols; és garantir el dret de tothom a formar part de la vida cultural i comunitària de la ciutat.
Des de l’Ajuntament de Terrassa, i especialment des del Servei de Capacitats Diverses i Accessibilitat, treballem cada dia per avançar cap a una ciutat sense barreres, també en l’àmbit cultural. Una ciutat on cap persona quedi al marge de la vida cultural, artística o social per motius de discapacitat.
Gràcies a l’esforç compartit entre les entitats de la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat, els serveis municipals i els equipaments culturals, presentem una guia de programació inclusiva que recull totes les activitats accessibles que es realitzaran entre el 22 de novembre i el 15 de desembre.
Aquesta guia, elaborada en format de lectura fàcil, informa sobre els nivells d’accessibilitat de cada proposta —com la interpretació en llengua de signes, audiodescripció, bucles magnètics i espais accessibles— i demostra que la cultura pot ser i ha de ser universal.
La culminació d’aquest treball arribarà el 3 de desembre, amb un acte institucional a l’Ajuntament, obert a tothom, ple de música, dansa, contes i la lectura d’un manifest elaborat per les entitats del territori. Un manifest que ens recorda que, tot i els avanços, encara hi ha barreres per trencar, però també moltes raons per seguir avançant.
Fer accessible la cultura no és un gest simbòlic. És una aposta per la igualtat d’oportunitats, per la cohesió social i per una ciutat més justa. Cada rampa instal·lada, cada activitat adaptada, cada mirada que canvia ens acosta a una Terrassa més oberta i respectuosa.
La diversitat és el que ens enriqueix. La discapacitat no defineix les persones; el que ens defineix és la nostra capacitat col·lectiva de garantir drets i d’eliminar obstacles.
Quan fem possible que tothom tingui accés a la cultura, no només enriquim la vida de les persones amb discapacitat, sinó també la de tota la ciutat.
La cultura accessible és un dret, i és responsabilitat de tots fer-la realitat. És un requisit indispensable per fer de Terrassa una ciutat accesisble i inclusiva per a tothom.