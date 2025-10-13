Diumenge vinent l’Església celebra el DOMUND, la Jornada Mundial de les Missions, organitzada per Obres Missionals Pontifícies (OMP). És el dia en què, especialment, l’Església universal resa pels missioners i col·labora amb les missions.
Se celebra a tot el món el penúltim diumenge d’octubre, el mes de les missions. Aquest any el lema triat per a la celebració d’aquesta Jornada és “Missioners d’esperança entre els pobles”.
Aquesta jornada ens recorda que tots els cristians hem d’estar compromesos en la propagació de la Bona Nova de Jesucrist arreu de la terra, tal com ens ho diu el Senyor en el seu mandat apostòlic als apòstols després de la Resurrecció: “Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres” (Jn. 20, 20). La vocació cristiana a l’apostolat, que rebem en el baptisme, ens porta també a promoure i recolzar les iniciatives evangelitzadores en els països de l’anomenat Tercer Món.
Potser ens podem preguntar com podem col·laborar en l’anunci de l’evangeli en països tan allunyats de les nostres fronteres geogràfiques. És veritat que avui dia els mitjans de comunicació faciliten el coneixement d’aquests països, especialment en les seves dificultats econòmiques i socials, i sovint en els enfrontaments que subsisteixen amb el pas dels anys. No són, per tant, realitats alienes a les nostres vides.
De la nostra diòcesi tenim dos preveres missioners, Mn. Manuel Homar, a la diòcesi de Cienfuegos a Cubà, i Mn. Xavier Serra, al Vicariat apostòlic de Canaima, a Veneçuela, dos països en circumstàncies econòmiques i socials complexes i amb realitats polítiques que no sempre afavoreixen la propagació de la fe. Juntament amb ells també hi ha un bon nombre de religiosos i religioses originaris del territori diocesà i també laics i matrimonis en missió.
Les situacions i dificultats que pateixen els missioners són fàcilment imaginables per a nosaltres i ens han de moure a la compassió en el sentit més autèntic del terme, és a dir, a compartir els seus patiments i sentir-nos a prop de la seva missió. Tenir-los presents ens mou a resar per ells i la seva tasca en les nostres oracions diàries, i a més possibilita que el nostre ajut econòmic sigui efectiu i fet amb sincera responsabilitat.
El lema d’enguany del Domund ens ajuda a prendre consciència de la missió d’aquests germans nostres en aquells països. Anunciar l’evangeli, anunciar Jesucrist, dona esperança a les persones i els pobles, fa revifar l’autèntica esperança que es fonamenta en l’amor de Déu i genera iniciatives que ajuden a millorar les condicions de vida de moltes persones. Els missioners anuncien l’esperança de Déu, viuen aquesta esperança que transmeten i contagien als altres, sovint en condicions dures i difícils i amb perill de les seves pròpies vides. Nosaltres, des de les nostres parròquies i comunitats, els fem arribar un suport que sempre és necessari i els ajuda, juntament amb els recursos econòmics indispensables per a dur a terme la seva tasca. Som membres d’una mateixa família en l’Església, us animo, doncs, a ser, des d’aquí, compromesos en la missió d’aquesta Església en aquells territoris.