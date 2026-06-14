“La coordinació entre cossos no només és important, sinó necessària”

La coordinació entre la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra és una de les claus que expliquen els bons indicadors de seguretat de Terrassa. L’intendent de la Policia Municipal, Daniel Guillem, i l’intendent dels Mossos d’Esquadra a l’ABP de Terrassa, Marc Caparrós, coincideixen a assenyalar que la col·laboració entre els dos cossos és imprescindible per garantir un servei eficaç a la ciutadania.
Guillem assegura que la coordinació “no només és important, sinó necessària” i considera que sense aquest treball conjunt “la seguretat de Terrassa presentaria unes dades molt pitjors”. Per això, defensa que la ciutat és avui un referent en aquest àmbit gràcies a una manera de treballar basada en la confiança i la cooperació constants.
Caparrós comparteix aquesta visió i destaca que, més enllà de ser una obligació legal, existeix “un convenciment personal i una relació personal que ho facilita moltíssim”. Segons explica, la coordinació entre comandaments és diària i es tradueix en nombroses reunions i mecanismes de treball compartits. “Som un exemple a seguir i un referent en moltes coses, i en aquestes també”, afirma.
La col·laboració va més enllà de l’intercanvi d’informació. Guillem remarca que els dos cossos disposen d’equips conjunts i que treballen amb objectius compartits. “No només ens coordinem, sinó que col·laborem”, subratlla, tot destacant que aquest nivell d’entesa “no és fàcil de trobar” en altres ciutats similars. I això, segons Caparrós, “dona bons resultats en la millora objectiva de la seguretat”