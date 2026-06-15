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FOTOS | Set festes de set barris de Terrassa

ARA A PORTADA

Publicat el 15 de juny de 2026 a les 13:42

Si no és un rècord, deu haver estat a punt de ser-ho. Fins a set barris de la ciutat han celebrat aquest cap de setmana les seves respectives festes majors: música, esports, cultura popular, solidaritat i sobretot esperit comunitari repartit per tota Terrassa. Vallparadís, Montserrat, Can Tussel, Poble Nou - Zona Esportiva, Roc Blanc, Can Jofresa i Can Boada del Pi han omplert de rauxa tota la ciutat. Aquí us extractes: 

Lluís Clotet
  • Xocolatada popular a la Festa Major de Vallparadís -
Lluís Clotet
  • Xocolatada popular a la Festa Major de Vallparadís -
Lluís Clotet
  • Xocolatada popular a la Festa Major de Vallparadís -
Lluís Clotet
  • Xocolatada popular a la Festa Major de Vallparadís -
Lluís Clotet
  • Zumba a la Festa Major de Montserrat -
Lluís Clotet
  • Zumba a la Festa Major de Montserrat -
Lluís Clotet
  • Zumba a la Festa Major de Montserrat -
Lluís Clotet
  • Zumba a la Festa Major de Montserrat -
Lluís Clotet
  • Concert de Biri a la Festa Major de Can Tussell -
Lluís Clotet
  • Concert de Biri a la Festa Major de Can Tussell -
Lluís Clotet
  • Concert de Biri a la Festa Major de Can Tussell -
Lluís Clotet
  • Concert de Biri a la Festa Major de Can Tussell -
Lluís Clotet
  • 3a cursa popular per l'ELA a la Festa Major de Poble Nou - Zona Esportiva -
Lluís Clotet
  • 3a cursa popular per l'ELA a la Festa Major de Poble Nou - Zona Esportiva -
Lluís Clotet
  • 3a cursa popular per l'ELA a la Festa Major de Poble Nou - Zona Esportiva -
Lluís Clotet
  • 3a cursa popular per l'ELA a la Festa Major de Poble Nou - Zona Esportiva -
Lluís Clotet
  • Activitats infantils a la Festa Major de Can Jofresa -
Lluís Clotet
  • Activitats infantils a la Festa Major de Can Jofresa -
Lluís Clotet
  • Activitats infantils a la Festa Major de Can Jofresa -
Lluís Clotet
  • Activitats infantils a la Festa Major de Can Jofresa -
Lluís Clotet
  • Concurs de gossos a la Festa Major de Roc Blanc -
Lluís Clotet
  • Concurs de gossos a la Festa Major de Roc Blanc -
Lluís Clotet
  • Concurs de gossos a la Festa Major de Roc Blanc -
Lluís Clotet
  • Concurs de gossos a la Festa Major de Roc Blanc -
Lluís Clotet
  • Paella popular a la Festa Major de Can Boada del Pi -
Lluís Clotet
  • Paella popular a la Festa Major de Can Boada del Pi -
Lluís Clotet
  • Paella popular a la Festa Major de Can Boada del Pi -
Lluís Clotet
  • Paella popular a la Festa Major de Can Boada del Pi -
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