Si no és un rècord, deu haver estat a punt de ser-ho. Fins a set barris de la ciutat han celebrat aquest cap de setmana les seves respectives festes majors: música, esports, cultura popular, solidaritat i sobretot esperit comunitari repartit per tota Terrassa. Vallparadís, Montserrat, Can Tussel, Poble Nou - Zona Esportiva, Roc Blanc, Can Jofresa i Can Boada del Pi han omplert de rauxa tota la ciutat. Aquí us extractes:
FOTOS | Set festes de set barris de Terrassa
ARA A PORTADA
Publicat el 15 de juny de 2026 a les 13:42
- Xocolatada popular a la Festa Major de Vallparadís -
- Lluís Clotet
- Xocolatada popular a la Festa Major de Vallparadís -
- Lluís Clotet
- Xocolatada popular a la Festa Major de Vallparadís -
- Lluís Clotet
- Xocolatada popular a la Festa Major de Vallparadís -
- Lluís Clotet
- Zumba a la Festa Major de Montserrat -
- Lluís Clotet
- Zumba a la Festa Major de Montserrat -
- Lluís Clotet
- Zumba a la Festa Major de Montserrat -
- Lluís Clotet
- Zumba a la Festa Major de Montserrat -
- Lluís Clotet
- Concert de Biri a la Festa Major de Can Tussell -
- Lluís Clotet
- Concert de Biri a la Festa Major de Can Tussell -
- Lluís Clotet
- Concert de Biri a la Festa Major de Can Tussell -
- Lluís Clotet
- Concert de Biri a la Festa Major de Can Tussell -
- Lluís Clotet
- 3a cursa popular per l'ELA a la Festa Major de Poble Nou - Zona Esportiva -
- Lluís Clotet
- 3a cursa popular per l'ELA a la Festa Major de Poble Nou - Zona Esportiva -
- Lluís Clotet
- 3a cursa popular per l'ELA a la Festa Major de Poble Nou - Zona Esportiva -
- Lluís Clotet
- 3a cursa popular per l'ELA a la Festa Major de Poble Nou - Zona Esportiva -
- Lluís Clotet
- Activitats infantils a la Festa Major de Can Jofresa -
- Lluís Clotet
- Activitats infantils a la Festa Major de Can Jofresa -
- Lluís Clotet
- Activitats infantils a la Festa Major de Can Jofresa -
- Lluís Clotet
- Activitats infantils a la Festa Major de Can Jofresa -
- Lluís Clotet
- Concurs de gossos a la Festa Major de Roc Blanc -
- Lluís Clotet
- Concurs de gossos a la Festa Major de Roc Blanc -
- Lluís Clotet
- Concurs de gossos a la Festa Major de Roc Blanc -
- Lluís Clotet
- Concurs de gossos a la Festa Major de Roc Blanc -
- Lluís Clotet
- Paella popular a la Festa Major de Can Boada del Pi -
- Lluís Clotet
- Paella popular a la Festa Major de Can Boada del Pi -
- Lluís Clotet
- Paella popular a la Festa Major de Can Boada del Pi -
- Lluís Clotet
- Paella popular a la Festa Major de Can Boada del Pi -
- Lluís Clotet
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