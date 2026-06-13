Salvador Illa al congrès nacional del PSC: "Terrassa ha d'obrir una nova etapa"

"La força dels municipis, la força de Catalunya". Amb aquesta premissa ha convocat el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) a afiliats i partidaris al Recinte Municipal de Terrassa per al seu consell nacional. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i més d'una centena d'alcaldables socialistes d'arreu del territori català, concretament 126 candidats, s'han concentrat a la cocapital del Vallès Occidental per participar a la jornada. Una jornada "plena d'esperança i d'il·lusió" per a un partit socialista que reivindica la municipal com la "política útil" per als ciutadans catalans.
Per començar, el comitè electoral del PSC ha aprovat per unanimitat les candidatures de tots els alcaldables que han estat presents a l'acte, entre ells diversos de la comarca, com Vacarisses, Palau-Solità i Plegamans, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Cugat del Vallès i, evidentment, Terrassa.
El president Illa ha començat el seu parlament afirmant que "Terrassa ha d'obrir una nova etapa" i ha donat ànims als seus nous alcaldables perquè representen "un projecte compartit" i uns "valors compartits". També ha reivindicat la història dels socialistes liderant els ajuntaments catalans, i ha mencionat antics alcaldes terrassencs, com Manel Royes i Pere Navarro (obviant del tot el període socialista de l'actual alcalde, Jordi Ballart), com a referents dels nous candidats. "Sou hereus d'aquest llegat i de la transformació dels municipis de Catalunya", els ha traslladat. Aquestes experiències prèvies, ha assegurat Illa, els "dona un segell de credibilitat que és la columna vertebral de la política pública".
El president de la Generalitat ha postulat el PSC com un garant de certesa i estabilitat a Catalunya i Espanya. "Estem orgullosos de la feina feta des del govern d'Espanya", ha assegurat Illa, i ha destacat que el país viu a l'actualitat el període on hi ha més llocs de treball, de major qualitat i en el qual el sou mínim interprofessional és el més elevat de la història. "Els números quadren perquè no els hem fet pensant en els fons d'inversió", ha dit, i ha insistit que "el socalisme és l'escut de la certesa de la ciutadania". En aquest sentit, el dirigent del PSC ha tret pit d'haver posat en marxa projectes aparcats per altres governs catalans i espanyols i ha afirmat que "Catalunya no demanarà permís per proposar o liderar" en referència al nou model de finançament autonòmic que que la Generalitat està impulsant a l'agenda política espanyola.
En el cas de Javier García, que ha rebut una gran ovació en sortir a la tribuna, ha destacat que "és un honor rebre al president Salvador Illa a Terrassa" i ha tret pit de la gestió socialista al capdavant del consistori terrassenc. "Els socialistes no hem governat la ciutat per només administrar-la, sinó que l'hem governat per fer-la avançar", ha afirmat el de Terrassa. Ell també ha utilitzat la carta del llegat dels anteriors batlles socialistes. "Manuel Royes va agafar una Terrassa grisa i la va convetir en el que és ara", ha sostigut García, que també ha destacat el lideratge de la ciutat en qüestions de feminisme, ja que va ser la primera localitat amb una regidoria de la dona.
Javier Garcia ha assegurat que "estem orgullosos d'aquella Terrassa", i l'ha contraposat al model de l'actual alcaldia de Tot Per Terrassa, el qual ha titllat de "no model" i de "govern aillat i tancat en si mateix". "L'ajuntament actual confon moviment amb projecte i deixa pendent el que és necessari per a la ciutadania", ha dit, i ha afirmat que "quan un govern no té projecte, pot aguantar un temps, però la realitat el posa en el seu lloc".
Per la seva banda, la santcugatenca Elena Vila ha afirmat que "el municipalisme és estar a peu de carrer i escoltar la ciutadania, i el PSC és això". A més, l'alcaldable ha assegurat que, tot i que "Sant Cugat dona una imatge que tot està fet i que no hi ha mancances", la realitat no és aquesta.
La cap de llista de Palamós, Iolanda Aguilar, en el seu discurs, ha posat en valor en govern d'Illa, especialment les polítiques enfocades a la crisi de l'habitatge, que Aguilar ha titllat de la "més ambiciosa d'Europa". "El president ha demostrat que es pot governar escoltant i dialogant", ha afirmat la candidata palamosina.
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Els professors terrassencs protesten
A les portes del recinte firal municipal, a més d'afiliats i partidaris dels socialistes de Catalunya, també hi ha hagut una vintena de professors de l'assemblea de la comunitat educativa de Terrassa que han aprofitat la visita del president de la Generalitat per manifestar-se i reclamar millores en les condicions a les aules.
"No volem només un augment de salari pels docents, volem una educació inclusiva real, i això implica més personal", ha assegurat al Diari de Terrassa David Vega, docent a l'Institut Escola Antoni Ubach i Soler i membre de l'assemblea terrassenca. Concretament, ha fet referència a un augment de professionals docents, però també d'altres figures importants als centres educatius, com vetlladors i personal de suport. A més, denuncien els docents, a les aules falta climatització. "En teoria, el màxim de temperatura en un ambient ideal seria de 27 graus, i estem superant actualment els 31 graus", ha explicat Vega.
El professor també ha reclamat a Salvador Illa que negociï amb el comitè de vaga i les assemblees docents, i lamenta que els parlaments només s'efectuïn amb la mesa sectorial, on encara són presents sindicats que ja van signar acords previs i que els docents perceben com insuficients.
Tot i que no han estat visibles per al públic, els seus xiulets i els càntics demanant la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Nubó, s'han fet sentir dins el recinte firal abans que comencessin els parlaments dels socialistes, ja que els docents s'han apostat a les sortides d'emergència. Una vegada ha començat l'acte, han estat desallotjats.