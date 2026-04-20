Esport i salut: dansa

1. Quins beneficis té la dansa en el desenvolupament físic i neurològic dels infants?
La dansa és una activitat molt completa per al desenvolupament dels nens, ja que combina moviment, música i aprenentatge. A nivell físic, ajuda a millorar la coordinació, l’equilibri i el control del cos. Un estudi del 2025 mostra que, després de poques setmanes de fer dansa, els nens milloren la seva capacitat de concentració, memòria i flexibilitat mental.
En els més petits, també s’observa un millor control dels impulsos. Aquests resultats suggereixen que la dansa pot contribuir al desenvolupament cognitiu dels nens. Això passa perquè ballar implica seguir ritmes, memoritzar passos i adaptar-se constantment al que passa al seu entorn, activant diferents àrees del cervell alhora. Activitats com la dansa, que combinen exercici físic i estimulació mental, poden tenir beneficis a llarg termini, especialment en la confiança, la creativitat i les habilitats socials.
2. Ballar de forma regular pot tenir efectes reals sobre l’estrès i l’estat d’ànim?
Ballar de forma regular pot tenir un impacte real sobre l’estrès i l’estat d’ànim. Diversos estudis mostren que la dansa afavoreix l’alliberament d’endorfines i dopamina, substàncies relacionades amb el benestar i el plaer, i pot ajudar a reduir els nivells de cortisol, l’hormona de l’estrès.
A més, la música hi té un paper clau, ja que facilita la resposta emocional i contribueix a regular l’estrès i l’estat d’ànim. Aquest efecte es veu reforçat quan la dansa es practica en grup, pel fet que afavoreix la interacció social i redueix la sensació d’aïllament.
A diferència d’altres exercicis més repetitius, ballar requereix aprendre seqüències de moviment, seguir el ritme i coordinar-se, cosa que ajuda a desconnectar de les preocupacions quotidianes, contribuint així a un millor benestar emocional.
3. La dansa pot ajudar a millorar l’equilibri i la coordinació, i a prevenir caigudes, especialment amb l’edat?
Sí, la dansa pot ajudar a millorar l’equilibri i la coordinació, dos factors clau per prevenir caigudes amb l’edat. Ballar implica controlar el cos, coordinar moviments i mantenir l’estabilitat, aspectes essencials per conservar una bona funcionalitat física.
Un estudi recent de març de 2026 mostra que programes de dansa regular en persones grans no només milloren el benestar emocional, sinó també la salut física, amb beneficis en la mobilitat, l’estabilitat, la força i la capacitat funcional. Tot això és especialment important amb l’edat, quan el risc de caigudes augmenta. La dansa és, per tant, una eina molt útil per mantenir l’autonomia.
4. La dansa pot considerar-se un bon exercici de força per treballar la musculatura?
Sí, la dansa pot considerar-se un bon exercici per treballar la musculatura, especialment pel que fa a la força funcional. Els programes de dansa milloren la força i el rendiment físic global, juntament amb el control del moviment i l’estabilitat.
A diferència de l’entrenament de força amb càrregues elevades, la dansa treballa principalment amb el pes corporal i moviments continus, fet que afavoreix una activació muscular més global i coordinada.
A més, com que no requereix l’ús de càrregues externes elevades, la dansa pot disminuir el risc de lesions associades a l’entrenament amb pes.
5. Quins beneficis té la dansa sobre el cervell a nivell de memòria i prevenció del deteriorament cognitiu?
La dansa pot tenir un impacte rellevant sobre el cervell, especialment en la memòria i en la prevenció del deteriorament cognitiu. Diversos estudis mostren que les intervencions basades en dansa milloren la funció cognitiva global, incloent-hi la memòria, l’atenció i les funcions executives.
El fet d’aprendre i recordar seqüències de moviment, adaptar-se al ritme i coordinar-se afavoreix la neuroplasticitat i el manteniment de les connexions neuronals. La pràctica regular de dansa s’associa a una millor preservació de la funció cognitiva i s’ha relacionat amb un menor risc de deteriorament cognitiu i demència.