El Drac de Terrassa farà història recorrent tots els barris de la ciutat per celebrar el seu 45è aniversari

Una fita cultural sense precedents es prepara a Terrassa. El Drac de Terrassa, un dels grans símbols i de les figures més estimades del folklore local des del seu naixement l’any 1981, commemora el seu 45è aniversari amb un repte majúscul: visitar absolutament tots els barris de la ciutat en una sola jornada.
Durant dècades, el Drac ha estat un element imprescindible en festes majors, correfocs i cercaviles, arrelant-se en la memòria de diverses generacions. Ara, la colla ha dissenyat una jornada de rutes coordinades i simultànies que pretén apropar la cultura popular a cada racó del municipi, fent especial èmfasi en aquells barris on normalment no arriba tanta activitat festiva. Al llarg del dia, el Drac oferirà petites actuacions, balls simbòlics i espais perquè els veïns i veïnes puguin fer-se fotografies.
Dues rutes maratòniques d'un extrem a l'altre
La jornada arrencarà ben d'hora, a les 9 del matí, moment en què es posaran en marxa els dos itineraris dissenyats per connectar la ciutat de punta a punta.
La Ruta 1 (Drac Nou): Començarà a Les Fonts i farà un recorregut que inclourà Can Parellada, Torresana, Ca n'Anglada, Can Palet, Can Jofresa, Segle XX i La Cogullada, entre d'altres, abans d'aturar-se al migdia. A la tarda, l'itinerari visitarà punts com el Roc Blanc, Vista Alegre i les Martines, per enfilar cap a Ca n'Aurell.
La Ruta 2 (Drac Vell ): S'iniciarà a Sant Miquel de Can Gonteres i transitarà per Can Boada, Poble Nou, Can Roca, Pla del Bonaire, Can Tusell, la Zona Esportiva, Pere Parres, Sant Pere (i Sant Pere Nord), Les Arenes i Ègara, entre d'altres barris. A la tarda, visitarà la Plaça Catalunya, el Cementiri Vell, Vallparadís i l'Antic Poble de Sant Pere.
A les 14.30 hores, ambdues rutes faran una aturada conjunta per dinar al barri de La Maurina, un espai de trobada comunitària abans de reprendre les actuacions de la tarda a partir de les 17.30 hores.
Un final carregat de simbolisme al Raval
El moment més emotiu i esperat de la celebració tindrà lloc a les 20 hores al Raval de Montserrat. En aquest punt confluiran els dos itineraris i es produirà una imatge històrica: el retrobament del Drac Vell (45 anys) i el Drac Nou (que en celebra 35).
Com a colofó d'aquesta exigent marató cultural, totes dues figures pujaran conjuntament a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Terrassa, tancant així una diada que no només referma el compromís de la colla amb el teixit veïnal, sinó que reivindica el Drac com una peça viva i fonamental del patrimoni de la ciutat.
Detall complet dels recorreguts i horaris
A continuació es detallen totes les parades previstes per a la jornada festiva:
RUTA 1 – DRAC NOU
09:00h - Les Fonts (C/Caterina Albert cantonada C/Santa Teresa)
09:20h - Can Parellada (Plaça Joan Santamaria)
09:40h - Torresana / Vilardell (Casal Cívic Montserrat)
10:00h - Montserrat (C/Badajoz cantonada C/Pontevedra)
10:40h - Ca n'Anglada (Plaça Ca n'Anglada)
11:00h - Xúquer (C/Xúquer 17 - Casal Cívic Xúquer)
11:20h - Can Palet II (C/Túria, 2 - Centre Cívic)
11:40h - Guadalhorce (C/Guadalhorce - Parc)
12:20h - Can Palet (C/Colom cantonada C/Àngel Guimerà - Centre Cívic)
12:40h - Can Jofresa (C/Vic - Torre 12)
13:00h - Segle XX (C/Navas de Tolosa - Plaça Segle XX)
13:40h - La Cogullada (C/Edison cantonada C/Mossèn Josep Moncau - Plaça Salvador Dalí)
14:00h - La Maurina (C/Franco Condado 309 - Bar Aguilera)
17:30h - Roc Blanc (C/de Rafael Campalans, 6 - Centre Cívic)
17:50h - Vista Alegre (C/de Cuba, 40 - El Mirador)
18:10h - Can Palet de Vista Alegre (Plaça de la Pau, 1 - Centre Cívic)
18:30h - Les Martines (C/Mas de Canet cantonada C/de la Carena del Mas Bellver)
19:10h - Ca n'Aurell (Plaça del Progrés)
20:00h - Raval de Montserrat
RUTA 2 – DRAC VELL
09:00h - Sant Miquel de Can Gonteres (Plaça del Pi, 4 - Centre Cívic)
09:20h - Can Boada del Pi (Av. de Can Boada del Pi cantonada C/de Dos de Maig)
09:40h - Poble Nou (C/Manuel de Falla cantonada Ronda Ponent - Plaça Canjayar)
10:00h - Can Roca (Avinguda Béjar 95 cantonada C/Berga)
10:40h - Pla del Bonaire (C/Arenys de Mar cantonada C/de Vacarisses)
11:00h - Can Tusell (C/de Tarragona cantonada Av. Béjar)
11:20h - Zona Esportiva (C/Voluntaris cantonada C/Jocs Olímpics - Plaça de Can Roca)
11:40h - Can Boada (Plaça Agustí Bartra)
12:20h - Pere Parres (C/del Torrent cantonada C/Lluís Puig i Mates - Plaça de la Cooperativa)
12:40h - Sant Pere (C/Bartomeu Amat cantonada Plaça del Triomf)
13:00h - Sant Pere Nord (C/Girona cantonada Rambla Francesc Macià - Plaça Primer de Maig)
13:40h - Les Arenes / La Grípia / Can Montllor (C/Talamanca cantonada C/d'Olot - Plaça Federico García Lorca)
14:00h - Sant Llorenç (Ctra. de Castellar cantonada C/del Castellsapera - Plaça Font de la Pola)
14:15h - Ègara (Plaça de la Immaculada - Associació de veïns)
17:30h - Plaça Catalunya (C/Pau Marsal cantonada C/Lleó XIII)
17:50h - Cementiri Vell (C/Wagner cantonada Rambla de Sant Nebridi)
18:10h - Vallparadís (C/Salmeron cantonada C/de la Cartoixa - Castell Cartoixa)
18:30h - Antic Poble de Sant Pere (C/Major de Sant Pere fins a les Esglésies)
20:00h . FINAL DE RUTA: Raval de Montserrat