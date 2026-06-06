Els joves fidels es preparen per a la visita de Lleó XIV

La visita del papa Lleó XIV a Barcelona la setmana vinent desperta una gran expectació entre els fidels de Terrassa. Entre els assistents als actes previstos els dies 9 i 10 de juny hi haurà catequistes, voluntaris i feligresos de diferents parròquies de la ciutat, que viuen l’arribada del pontífex com una oportunitat excepcional per reforçar la fe i compartir-la amb milers de persones.
Una d’elles és Goretti Cortés, de 20 anys i catequista a la parròquia de Sant Cristòfor, al barri de Ca n'Anglada. Assistirà amb la seva família a la vetlla de dimarts, que tindrà lloc a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. Per a ella, la visita representa molt més que la presència d’una figura destacada de l’església. “Que vingui a casa nostra és un regal”, diu. Cortés destaca especialment la dimensió comunitària de l’esdeveniment: “No és l’acte en si, com el fet d’estar tots els cristians junts i viure una cosa tan gran plegats”.
La jove, que aquest any s’ha estrenat com a responsable d’un grup de joves i adolescents a la parròquia, explica que “la gent està molt emocionada i il·lusionada” per la visita. De fet, diu que aconseguir una entrada va ser tan difícil com fer-se amb un abonament per a un gran concert. “És una oportunitat única”, resumeix. També espera que les paraules de Lleó XIV ajudin els fidels a “redescobrir la fe” i a perseverar en el seu compromís cristià.
Una percepció similar té Nina Gallemí, de 25 anys, catequista a la Catedral del Sant Esperit. Ella també assistirà a la vigília papal i recorda que va haver d’organitzar- se amb un grup d’amics per intentar aconseguir entrades. Gallemí considera que la visita servirà per reforçar els vincles entre els creients. “És l’excusa perfecta per reunir-nos tots en un mateix sentit i camí”, assegura.
La terrassenca subratlla que, lluny del que sovint es pensa, hi ha joves que continuen acostant- se a la fe. Com a catequista, explica que diversos nois i noies arriben a la catedral amb la voluntat expressa d’acostar-se a la religió: “Cada cop veig més gent amb ganes de conèixer Jesús”. Nina Gallemí no amaga que li agradaria veure el papa a la Catedral del Sant Esperit, la seva parròquia, però també a la Seu d’Ègara, un conjunt monumental que considera “espectacular” i que admira especialment pel seu valor
arquitectònic.
Entre els assistents també hi haurà Ricardo Alberto Sánchez, mexicà de 32 anys establert a Terrassa des de fa dos anys i mig. Col·laborador voluntari a la parròquia de Sant Cristòfor i usuari de cadira de rodes, viurà per primera vegada una visita papal en directe. Assegura que la visita li desperta “un conjunt d’emocions, d’agraïment, de pau, d’il·lusió i d’esperança”. Com molts altres fidels, espera que l’estada de Lleó XIV deixi un missatge de pau, unitat i renovació espiritual.