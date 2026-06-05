Ajuntament i Igualtat enceten una nova taula bilateral per tractar els casos de violència masclista més complexos

Acord entre l'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat per posar en funcionament una taula bilateral tècnica per coordinar els esforços en matèria d'igualtat i per tractar els casos més complexos de violència masclista a la ciutat. Així ho han anunciat l'alcalde Jordi Ballart i la consellera del Departament d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, aquest divendres en la visita institucional que han dut a terme al Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SAID) i a l'Ajuntament.
En una reunió que han mantingut els representants d'ambdues institucions, han fet un intercanvi d'impressions sobre les polítiques públiques l'àmbit de la igualtat. "Terrassa és una ciutat fortament compromesa amb la igualtat", ha subratllat als mitjans de comunicació la consellera Menor, que ha assegurat que "la proximitat és la millor manera d'atendre les necessitats de la ciutadania perquè la posa al centre".
Per la seva banda, Ballart ha apel·lat a la coordinació institucional. "Hem d'anar a una, sobretot en l'abordatge de les violències masclistes", ha destacat Ballart, que ha concretat: "Es tracta d'intentar optimitzar els recursos que s'ofereixen i sumar els esforços amb l'objectiu de prestar una millor atenció a totes les dones víctimes de violències masclistes". En aquest sentit, Menor ha afirmat que les col·laboracions entre l'àmbit local i la Generalitat s'han d'enfortir per "evitar duplicitats i millorar l'eficàcia i l'eficiència dels recursos públics", uns recursos, ha recordat, que "són finits i els hem de gestionar de la millor manera possible".
Expectació pel nou SAID al Sala i Badrinas
Un altre punt que s'ha tractat a la reunió ha estat la construcció del nou espai dedicat a tots els serveis d'igualtat a l'entorn de l'antiga fàbrica Sala Badrinas. En concret, es volen agrupar els serveis d'atenció a la dona, el Servei d'Atenció Integral (SAI) LGTBIQ+ i l'Oficina d'Igualtat de Tracte, tots ells serveis municipals. "Hem parlat que alguns recursos que té la Generalitat a Terrassa puguin anar també a aquest espai", ha comentat l'alcalde, que ha afegit que "també hi haurà espai per a les entitats" i que l'objectiu és que "sigui un espai que hi hagi vida ciutadana".
L'actual SAID està situat a la Casa Galèria (carrer Nou de Sant Pere número 36), un espai que, segons Jordi Ballart, "ha quedat petit". "Espero que sigui l'última vegada que la consellera la visiti", ha afirmat l'alcalde.
Ballart ha apuntat que és important per a l'Ajuntament que hi hagi "un acompanyament i un suport" per poder tirar endavant un projecte que hauria d'estar acabat, com a molt tard, l'any 2029. "Són molts recursos, estem parlant de dos milions d'euros, i nosaltres trucarem a totes les portes per intentar canalitzar aquest suport", ha dit el batlle.