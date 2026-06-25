Per què els cursos intensius d’anglès quallen poc (i què funciona de debò)

Cada estiu es repeteix l’escena. Algú decideix que aquest any sí, que es posa les piles amb l’anglès, i s’apunta a un curs intensiu: quatre setmanes, moltes hores, esforç concentrat. Al setembre torna amb la sensació d’haver avançat… i al cap de tres mesos, sense pràctica, bona part d’allò ha desaparegut. No és mala sort ni falta de capacitat: és com funciona la memòria.
Val la pena entendre per què passa això abans de decidir com reprendre l’anglès, perquè la forma com l’estudiem condiciona molt més el resultat que les hores totals que hi dediquem.
Un idioma no s’empolla: s’assimila
Aprendre una llengua no és acumular informació per a un examen; és construir un hàbit. El cervell fixa allò que troba de manera repetida i espaiada en el temps —el que els especialistes anomenen pràctica distribuïda—, no allò que rep de cop en una temporada curta i després abandona. Per això un mes intensiu i després res sol deixar menys pòsit que una mica cada setmana mantingut durant tot l’any.
Dit d’una altra manera: el que de debò fa avançar no és la intensitat puntual, sinó la continuïtat. I la continuïtat només és possible si el ritme d’estudi encaixa amb la teva vida real, no amb una vida ideal que dura tres setmanes.
Dues maneres d’enfocar-ho
Cap de les dues és dolenta en abstracte; depèn del teu objectiu. Però convé saber què esperar de cadascuna:
|Curs intensiu puntual
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Aprenentatge continu
|Ritme
|Moltes hores en poc temps
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Poc, però sostingut
|Objectiu típic
|Un cop d’efecte ràpid
|Crear hàbit i fluïdesa
|Retenció
|Es dilueix sense pràctica
|Es consolida amb el temps
|Encaix amb la feina
|Difícil de mantenir
|Pensat per a agendes reals
|Risc
|Avançar i oblidar
|Demana constància, no presses
L’intensiu té sentit per a un objectiu molt concret i amb data (un viatge, una prova imminent). Per aprendre l’idioma de debò, el que mana és la regularitat.
El problema real de l’adult que treballa
A Terrassa i al Vallès, la majoria de qui vol reprendre l’anglès són adults amb feina, família i una agenda que canvia cada setmana. El motiu d’abandonament rarament és la dificultat de l’idioma: és que l’horari fix no encaixa, falten dos dies, es perd el fil i s’acaba deixant. Per això la pregunta clau no és només “on ensenyen bé”, sinó “on podré mantenir el ritme quan la setmana es complica”.
La flexibilitat, aquí, no és un luxe: és precisament el que permet que la constància sigui possible.
Què buscar perquè l’anglès es quedi
Si l’objectiu és que l’idioma arreli i no es perdi al cap de l’estiu, val la pena fixar-se en aquests factors a l’hora de triar on aprendre:
- Flexibilitat horària real. Poder reservar, canviar o recuperar classes segons la setmana és el que evita que abandonis quan la feina aprieta.
- Continuïtat per sobre d’intensitat. Millor poc i sovint, tot l’any, que un atracó puntual seguit de mesos en blanc.
- Pràctica oral constant. Parlar en cada sessió és el que crea hàbit i fluïdesa; escoltar el professor no entrena el parlar.
- Acompanyament que et reni el fil. Un tutor que segueix la teva evolució i et reactiva si et despenges és clau per no deixar-ho a mig camí.
- Poder començar quan vulguis. Si no has d’esperar a una data concreta per incorporar-te, és més fàcil arrencar i reprendre.
- Situacions reals, no fitxes soltes. Practicar converses de feina, viatge o vida diària fixa l’idioma molt millor que memoritzar estructures aïllades.
I el certificat?
Aquí hi ha el gir que sorprèn: l’aprenentatge sostingut també és el millor camí cap al títol oficial. Les proves de Cambridge, IELTS o TOEFL avaluen comprensió i expressió que es construeixen amb pràctica regular, no amb un atracó final. Qui arriba a l’examen amb una base sòlida l’afronta amb molta més solvència. El certificat, així, és una conseqüència natural d’haver après bé l’idioma, no el punt de partida.
On treballar aquesta continuïtat a Terrassa
En aquest enfocament hi encaixa una acadèmia que ja fa anys que és al centre de la ciutat: What’s Up! Living English. El seu mètode, anomenat 100% Living English, està pensat justament per a la continuïtat: tarifa plana amb classes il·limitades que pots reservar, canviar o recuperar segons la teva agenda, horari ampli de dilluns a dissabte i la possibilitat de combinar classes presencials i en directe en línia. Això facilita mantenir el ritme encara que la setmana es complichi.
El plantejament coincideix amb la idea d’aquest article: aprendre parlant des del primer dia, en grups reduïts i amb situacions reals, amb un tutor (el seu “English Coach”) que segueix la teva evolució i et reactiva si et despenges. I, sobre aquesta base d’ús continuat, afrontar les certificacions oficials amb solidesa quan les necessitis.
El centre és al carrer del Puig Novell, 6, al centre de Terrassa (cantonada amb el Carrer de la Font Vella, a prop de la Plaça Vella i de l’estació de Terrassa-Rambla dels FGC), amb horari de dilluns a divendres de 9.30 a 21.30 h i dissabtes de 10 a 14 h. Ofereixen una activitat de prova sense compromís, que és la millor manera de comprovar si el mètode i els horaris encaixen amb tu abans de decidir.
Informació del centre, horaris i reserva de plaça: acadèmia d’anglès What’s Up! a Terrassa (Puig Novell).
En resum
Un curs intensiu pot donar un cop d’efecte, però l’anglès es queda amb la constància, no amb les presses. Si vols que l’idioma arreli, tria un format flexible que puguis mantenir tot l’any: la fluïdesa —i el títol, si el necessites— arribaran pel seu propi pes.