Unes setmanes plenes de natura, esport i diversió

El CD Terrassa ja es prepara per acollir una nova edició del campus d’estiu, una proposta pensada perquè, del 22 de juny al 31 de juliol, infants i joves d’entre 3 i 16 anys gaudeixin d’unes setmanes plenes d’esport, natura i diversió.
El campus ofereix vuit seccions pensades per a diferents gustos i edats: Esplai, Poliesportiu, Hockey, Tennis, Pàdel, Tecnificació de Tennis, Tecnificació de Hockey i Tecnificació de Porters.
Un ampli ventall d’activitats que combinen la pràctica esportiva amb experiències lúdiques i educatives en un entorn privilegiat, com és el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. A més dels entrenaments i les activitats esportives diàries, els participants podran gaudir de sortides i propostes especials com excursions al Tibidabo, a Illa Fantasia o la tradicional acampada a les instal·lacions del club.
El campus també compta amb dues piscines, que permetran als infants refrescar-se i divertir-se cada dia, tant al matí com a la tarda. Les inscripcions realitzades abans del 31 de maig gaudiran d’un 10% de descompte. A més, hi ha la possibilitat de fraccionar el pagament per facilitar l’accés a totes les famílies. Seran unes setmanes plenes d’esport, amistat, creixement i bons records.