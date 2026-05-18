Oportunitat per créixer i compartir

L’estiu és temps de descans, amistats i noves experiències. Amb aquesta mirada educativa i vivencial, l’Escola Pia Terrassa torna a posar en marxa el seu casal d’estiu, una proposta adreçada a infants i joves que combina lleure, aprenentatge i desenvolupament personal.
Aquest casal està pensat perquè cada infant pugui viure un estiu adaptat als seus interessos. Els més petits, d’Infantil, participen en diferents “ambients” creats per estimular la imaginació, la creativitat i l’experimentació a través del joc, l’art o les descobertes sensorials. A Primària i Espai 12-16, els participants poden escollir itineraris vinculats a l’esport, les ciències i la tecnologia, la cuina o les activitats artístiques.
La proposta educativa d’aquest centre aposta perquè els infants siguin protagonistes del seu temps de lleure, potenciant l’autonomia, la convivència i el treball en equip. Tot plegat en un entorn segur, proper i familiar que manté els valors propis del projecte educatiu de l’escola.
El casal d’estiu de l’Escola Pia es desenvoluparà del 25 de juny al 31 de juliol i ofereix diferents franges horàries per facilitar la conciliació familiar. També inclou espai migdia i activitats de tarda.
A més de les activitats diàries, els participants gaudiran de sortides, piscina i experiències especials que convertiran l’estiu en una oportunitat única per créixer, compartir i crear records inoblidables.
Les inscripcions es poden formalitzar online a través del web de l’escola, a terrassa.escolapia.cat/serveis/casal-destiu.