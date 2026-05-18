La piscina, un atractiu indiscutible de l’època

Un dels grans atractius de l’estiu és quan arriba l’estona per remullar-se per apaivagar els efectes de la calor. Mar o piscina, segons les preferències de cadascú, es converteixen en el gran punt de destí de moltes persones que busquen refrescar-se els dies calorosos. En els campus d’estiu la piscina acostuma a ser aquest gran atractiu i la gran majoria tenen entre les seves ofertes la possibilitat de nedar o passar-ho bé en un d’aquests equipaments.
Els infants, durant el seu pas per un campus d’estiu, tenen una oportunitat única per aprendre, socialitzar i gaudir de diferents activitats, entre elles, la natació. Passar temps a la piscina no només és una activitat refrescant, sinó que també aporta múltiples beneficis físics, mentals i socials als joves participants.
La natació és una de les activitats més completes i saludables per als infants. En passar temps a la piscina, els infants treballen diversos grups musculars, millorant la força, la flexibilitat i l’estabilitat corporal. És una forma d’exercici de baix impacte que ajuda a desenvolupar la coordinació motriu i la resistència cardiovascular sense posar massa pressió a les articulacions. A més, la natació reforça la capacitat pulmonar, ja que requereix una respiració controlada i profunda, millorant la capacitat respiratòria.
Contacte amb l’aigua
El contacte amb l’aigua, a més de ser divertit, té un efecte relaxant i terapèutic. Nedant, els infants poden alleujar l’estrès, millorar la concentració i potenciar la seva autoestima.
Aprendre a nedar els dona confiança en si mateixos i els ajuda a superar pors relacionades amb l’aigua. La pràctica regular també fomenta la disciplina i la perseverança, ja que el progrés en la natació requereix constància i esforç. A més, el fet de compartir aquesta activitat amb els altres companys del campus, crea un entorn de suport i motivació, reforçant el sentiment de pertinença al grup.
Els campus d’estiu sovint fomenten la interacció social a través de la pràctica de la natació. Els infants aprenen a respectar les normes de seguretat, un aspecte molt rellevant, a col·laborar en activitats aquàtiques i a ajudar-se mútuament en els exercicis. La natació en grup o en equips pot potenciar l’esperit de col·laboració, solidaritat i respecte.
Aquestes experiències són fonamentals per al desenvolupament de competències socials i emocionals, ja que els joves aprenen a comunicar-se, a gestionar les seves emocions i a acceptar els èxits i les dificultats que es poden anar trobant. Passar temps a la piscina en un campus d’estiu aporta formació en seguretat aquàtica.