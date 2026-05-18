Un entorn per deixar les pantalles a part

Un dels temes que a famílies i educadors actualment són les hores que passen els infants davant de les pantalles. Les noves tecnologies, molt presents a les seves vides quotidianes, també poden ser uns punts positius en la seva educació, però sempre amb la mesura adequada. En aquest sentit, el seu pas per campus d’estiu els pot beneficiar per diversos motius, i sobretot perquè poden aprendre a desconnectar de la tecnologia i conèixer més a fons altres maneres de distreure’s.
És del tot aconsellable que els infants sàpiguen fer un ús racional i, sobretot, amb criteri, de telèfons mòbils, tauletes o videoconsoles. La tecnologia té una presència cabdal a les nostres vides, però en els campus d’estiu, els infants aprenen a relacionar-se amb el medi i els companys de forma directa. Són dies en què no tenen la necessitat d’estar tot el dia davant d’una pantalla. És el moment d’experimentar per ells mateixos, sense la necessitat d’acudir als aparells tecnològics, que formen part de la seva vida quotidiana. Per un temps, els poden aparcar sense problemes.
Si es planteja tot com cal, aquesta necessitat d’estar connectats passa a un segon pla i s’estimula relació amb altres infants del campus i les activitats, moltes d’elles ben noves per a ells. Compartir altres inquietuds i viure experiències allunyades de l’àmbit tecnològic serà molt enriquidor.
Es tracta, també, que en aquestes activitats d’estiu, els infants facin d’infants i que visquin l’etapa que els hi pertoca. Per tot això, és essencial fomentar una sèrie de valors que no tenen a veure amb la tecnologia.
No és anar en contra, ja que tot l’entorn de la digitalització suposa evolució i progrés, no es pot negar, però també és rellevant que ells mateixos aprenguin a dosificar la seva presència a la seva existència.
Tantes hores
No cal tantes hores com passen molts infants davant de les pantalles en el seu dia a dia. És important saber veure la part positiva i no abusar. És recomanable establir unes hores concretes per accedir les pantalles i aparells tecnològics.
Per això destaca també la importància d’un campus d’estiu com a distracció, com a aprenentatge de la disciplina que s’ha escollit i com a via d’escapament d’uns costums que poden aportar factors negatius si no es controlen, com pot representar aquesta afició excessiva a les pantalles. Encara que sigui un tòpic, és la realitat, abusar no és la millor fórmula.
Una estada a un campus o casal d’estiu, en la majoria dels casos i, sobretot, en els de caràcter esportiu, ajuda als infants mantenir un contacte amb la natura i estar més estones de les habituals, a l’aire lliure. Aquesta també és una aportació d’aquestes activitats organitzades per aquesta època. Són estones sense el telèfon o la tauleta i altres aparells digitals i destinades a altres habilitats.