Opcions per als caps de setmana d’aquest estiu

1.
Un món de diversió al costat dels rucs
On? Dosrius (Maresme)
Horaris: Dissabtes diumenges i festius de 10 a 14.30 hores
Preu: Menors de 4 anys gratuït
De 4 a 14 anys 4 €. Adults 7 €
Web: www.rukimon.com
A aquesta reserva conviuen totes les races de rucs (burros o ases) de la Península. Situat a la carena del Corredor, a Dosrius, a dins del parc natural del Montnegre-Corredor, a la comarca del Maresme. Rukimon ofereix la possibilitat d’endinsar-se a peu per les pastures de la reserva i descobrir l’hàbitat d’aquests animals mentre es va coneixent i tractant de ben a prop.
A més, els visitants disposen de propostes d’activitats amb els rucs i n’hi ha per a totes les edats. Es poden fer passejades familiars amb els més petits a llom dels rucs, rutes de senderisme amb el ruc de portador, rutes infantils, propostes per a escoles i casals, sessions de benestar emocional i altres opcions.
2.
Una Catalunya a l’abast de tothom
On? Torrelles de Llobregat
Horaris: De 10 a 18 hores
Preu: Consultar web
Web: catalunyaenminiatura.com
A aquest parc temàtic es troba l’exposició de maquetes a escala 1:25 de Catalunya, declarat d’Interès Turístic Nacional, que es va crear per donar a conèixer a tota la família els monuments i edificis més representatius de les terres catalanes.
Està obert tot l’any i disposa d’un marc incomparable gràcies al seu entorn natural, cultural i d’aventura per celebrar tota classe d’actes: des d’una excursió, una festa, un acte de presentació, un sopar d’empresa, una trobada amb amics, una convenció o qualsevol altre tipus d’esdeveniment.
A més, aquests actes poden sol·licitar-se per qualsevol dia de l’any. Altrament, els seus visitants també podran gaudir d’un parc d’aventures per a grans i petits on perdre’s entre els arbres, escalar troncs i penjar-se de tirolines és possible. A més a més, tenen a la disposició d’esplais, escoles i grups diferents activitats per gaudir d’una jornada plena.
3.
Un ventall molt ampli d’activitats
On? Gualta (Baix Empordà)
Horaris: Consultar web
Preu: Consultar web
Web: www.ocitania.cat
A Ocitània ofereixen experiències inoblidables a l’aire lliure per a tothom, plenes de diversió i originalitat: rutes en segway, burricleta, làser combat i miniquads, entre les més destacades.
Són propostes que combinen la descoberta del paisatge amb la tecnologia i l’entreteniment. Les activitats estan pensades per a parelles, famílies, grups i empreses, sempre amb estima pel territori i un enfocament professional en cada detall del servei. Va néixer de la passió i l’empenta d’un jove de Gualta, en Marc.
Apassionat per la seva terra natal i amb formació d’enginyer industrial, va idear una manera d’oferir activitats a la natura que fossin tant innovadores com entretingudes.
4.
Aventures per a tots els gustos
On? Platja d’Aro (Baix Empordà)
Horari: De 10.30 a 20 hores (juny); de 16 a 23 hores (juliol i agost).
Preu: Consultar web
Web: www.micoaventura.com
Dins d’un entorn privilegiat en el cor de la Costa Brava, entre el Massís de les Gavarres, Cadiretes i el mar Mediterrani, Mico Aventura ens proposa, com a punt de trobada, un espai acollidor, a l’aire lliure, amb múltiples aventures, activitats i serveis per a tots els gustos, edats i públics. Hi ha una zona d’aventures amb la torre més alta de la Costa Brava i més de 110 jocs.
5.
Per gaudir sols, amb parella o amb la colla
On? L’Esquirol (Osona)
Horari: Caps de setmana de març a octubre de 10 a 19 hores.
Preu: Consultar web
Web: www.anigami.cat
El Parc d’Aventura d’Anigami al Mas Les Comes de L’Esquirol és un centre d’oci situat en una masia al mig del bosc on trobareu tots el que és necessari per passar un dia fantàstic amb els amics o la família.
En aquest parc es poden trobar més de vint activitats diferents per gaudir sols, en parella, o bé amb tota la colla. També hi ha la possibilitat de fer un bon àpat, en una masia al mig del bosc que enamorarà als visitants. Allí hi ha la Braseria Les Comes, que està situada dins les mateixes instal·lacions del Parc d’Aventura Anigami.