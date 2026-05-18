Els nens i joves de 10 a 17 anys que estiguin interessats a descobrir el món del cinema i l’audiovisual des d’una perspectiva pràctica, creativa i divertida tenen al seu abast la Summer School de Cinebase, una escola d’estiu que organitza l’ESCAC. A través de la metodologia “learning by doing”, els alumnes aprendran a escriure, rodar i muntar les seves pròpies històries mentre treballen en equip com en un autèntic rodatge.\r\n\r\nGuiats per professors vinculats a la indústria audiovisual, els estudiants podran explorar disciplines com el guió, la direcció, la fotografia, el so, el muntatge o la direcció d’art. La Summer School compta amb diferents nivells adaptats a l’experiència de cada alumne.\r\n\r\nTots els cursos, que es podran fer els mesos de juny i juliol, combinen classes pràctiques, rodatges i creació de projectes finals.\r\n