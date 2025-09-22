Orientar les activitats físiques al que s’adapta a la persona

D’entrada pot semblar una qüestió banal, però no ho és. Triar una activitat física adequada pot marcar la diferència entre mantenir-se motivat i abandonar l’exercici tot just començar. Cada persona té unes preferències, uns objectius i unes condicions físiques diferents, de manera que trobar l’activitat que s’ajusti a cada una és clau per aconseguir la continuïtat necessària per promoure una vida més activa i saludable.
Escollir una activitat física que s’avingui amb cada persona, a més, implica tenir en compte factors com els gustos, la disponibilitat i les motivacions personals. La clau és escoltar-se a un mateix, experimentar i mantenir la constància. Amb aquesta actitud, l’activitat física es convertirà en una part natural i plaent contribuint a un benestar a llarg termini.
Per començar, és molt important tenir clar què es vol aconseguir amb l’activitat física, millorar la resistència cardiovascular, guanyar força, perdre pes, augmentar la flexibilitat o simplement passar-ho bé. Els objectius marcats ajudaran la persona a orientar la seva elecció cap a activitats que s’ajustin a les seves metes personals.
L’activitat física ha de ser un moment de plaer. En cap cas ha de ser una càrrega i s’ha de fer perquè ve de gust. Si a la persona no li agrada córrer, potser preferirà altres activitats que poden servir, com anar en bicicleta, nedar o practicar ioga. Provar diverses activitats permetrà el descobriment de, realment, quina és la que més li agrada i el motiva a seguir. No hi ha pitjor notícia que la desmotivació per haver escollit una activitat que no casa amb la persona.
Abans de començar
També té la seva rellevància, abans de començar, tenir en compte l’estat de salut i la condició física. És un punt fonamental. Si es pateix alguna lesió, certes patologies o no s’està acostumat a fer exercici, és recomanable consultar un facultatiu o un especialista abans de començar qualsevol programa. Per als principiants, és preferible iniciar-se amb activitats suaus, com caminar, ioga o tai-xi, que poden ser bones opcions per introduir-se a poc a poc en aquesta pràctica de l’exercici físic.
Per altra part, és imprescindible tenir temps per fer l’activitat física que s’ha triat. És importar adaptar-la a l’agenda. Si la persona disposa de poc temps, és millor apostar per activitats de curta durada, però intenses, com entrenaments de força o intervals d’alta intensitat, que poden ser més efectives. Si es té més temps, es pot optar per caminades llargues, curses, o sessions de natació. S’ha de tenir clar que hi ha un espai per a aquestes activitats físiques i no ens hem d’enganyar a nosaltres mateixos amb intencions o objectius que acabaran en no res per manca de temps.
La comoditat
Un altre tema que s’ha de sospesar és la comoditat per poder afrontar aquest exercici físic. Cal escollir activitats que es puguin dur a terme fàcilment a prop de casa, a un gimnàs o al parc. La comoditat i la facilitat d’accedir a l’espai fomenten la regularitat i, en moltes ocasions, els entrebancs en forma de distància o horaris acaben per promoure l’abandonament i perdre les ganes de posar-se en forma.
A voltes, fer exercici en solitari representa una càrrega insuperable per a moltes persones que volen iniciar-se o continuar. Però no tothom ho veu de la mateixa manera. Algunes persones troben motivació en fer exercici en grup o amb la parella, mentre que altres prefereixen entrenar soles. En aquest cas, cal decidir-se segons el que motivi més i faci sentir bé.
Un consell que no es pot menystenir és ser obert davant de les novetats i no tancar-se en el moment de provar diverses activitats fins a trobar la que millor s’adapti. La varietat també manté l’interès i evita que l’exercici sigui una obligació monòtona. Finalment, s’han d’establir uns objectius realistes. És preferible començar de manera gradual i marcar-se metes que es puguin assolir. La progressió fa que l’activitat sigui més gratificant i, a la vegada, ajuda a evitar lesions o frustracions.
El temps ideal dependrà de cada època
El temps que cada persona destina a l’activitat física pot dependre de l’edat. Pel que fa a les persones adultes, les recomanacions diuen que s’ha de fer un mínim de 30 minuts d’exercici físic moderat cinc dies a la setmana o la suma d’aquests 150 minuts distribuïts durant la setmana. També es pot optar per 75 minuts d’activitat física intensa distribuïts durant tota la setmana i, una altra opció és la combinació d’activitat física moderada i més vigorosa. A més, es recomana fer activitats per enfortir els músculs dos dies a la setmana i realitzar activitats a casa, en algun centre, espai públic o gimnàs, com el ioga, l’aiguagim o altres. En definitiva, sempre és preferible repartir l’activitat física durant la setmana i també es pot distribuir al llarg del dia.