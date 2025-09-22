Balanç del dia més plujós de tot el 2025: fins a 78 litres per metre quadrat

Terrassa va viure el pitjor -o millor, depèn des del punt de vista com es miri- episodi de tempestes d’aquest 2025, durant la jornada d’aquest diumenge. La forta descàrrega de la tarda acompanyada de la segona onada de ruixats al vespre i a la nit van deixar fins a 78,8 litres per metre quadrat registrats als pluviòmetres de l’estació meteorològica de l’AEMET de la UPC. Altres punts de la ciutat com ara l’estació Terrassa Meteo a la plaça Nova va registrar 69,6 litres, o l’estació de l’exprofessor de la UPC, Josep Maria Gibert, al sud de la rambla d’Ègara, 66,4 litres.
El cas és que es tracta de les dades més elevades quant a precipitacions acumulades en un sol dia aquest any, superant els registres del 23 de juliol i del passat 13 de setembre, amb 54,4 i 51,1 litres per metre quadrat respectivament. De fet, bona part de la pluja caiguda aquest diumenge es va concentrar en una hora, entre les 17.30 i les 18.30 hores, on es van acumular prop de 40 litres .
Tot i això, ni molt menys Terrassa es va emportar la pitjor part. A Rellinars, es van superar els 115 litres per metre quadrat, 61,5 dels quals van caure en només una hora. Al parc natural de Montserrat (Bages) es van arribar a xifres superiors: 129,3 litres per metre quadrat (66 en una hora). De fet, producte d’aquest temporal a l’interior entre l’Anoia i el Baix Llobregat, arrossegat per vent de gregal, el Vallès Occidental va estar tota la tarda en avís taronja per intensitat de pluja i possible temporal violent.
Segons van informar els Bombers de la Generalitat, a la Regió d’Emergències Metropolitana Nord, a la qual pertany Terrassa, es van atendre 55 avisos per inundacions i arbres caiguts.
Cap a un any històric
La meteorologia climàtica està deixant rècord rere rècord a la ciutat. Pel que fa a temperatures, Terrassa va registrar el juny més càlid de la seva història, amb nou dies per sobre de 35 graus. També es va donar el quart agost més càlid de tots els temps, deixant aquest estiu amb la medalla de bronze pel que fa a la història de Terrassa.
Però és que aquest 2025 també va camí d’entrar al llibre dels rècords de la ciutat per ser un dels més humits: el març, amb vint dies de pluja totals, va ser un dels més plujosos dels últims 50 anys, només superat pel març del 2011; el juliol, un mes tradicionalment sec, va deixar fins a 117,8 litres per metre quadrat, sent el juliol més humit a la ciutat des del 1932.
Amb tot, ens plantem a un setembre que també està acumulant molta pluja -de moment, 149 litres, segons dades de l’exprofessor Josep Maria Gibert-, amb dades totals (634 litres) que ja superen el que és la mitjana anual de precipitacions a la ciutat (al voltant de 550 i 600 litres). I això, mancant la tardor sencera.
Cal recordar que la tardor passada va ser especialment humida, fet que va propiciar que el 2024 tanqués amb 819 litres acumulats a Terrassa al llarg de l’any, capgirant la dinàmica de sequera que s’arrossegava ben bé des de la pandèmia.
Previsió de noves pluges per a aquest dimarts
Després d’un dilluns tranquil amb estabilitat al cel de Terrassa, aquest dimarts es planteja, de nou, passat per aigua. Almenys, la tarda i el vespre. Sí que és cert que durant el matí i el migdia es podrà gaudir de sol, però a partir de les 18 hores s’esperen aiguats. Per aquest motiu, Terrassa -i el Vallès Occidental- es manté en el grau de perill moderat pel que fa a inundacions i avisos de pluja. Ara bé, ni molt menys s’esperen precipitacions acumulades com les d’aquest diumenge. Els baixos termòmetres d’ahir compliquen el xoc d’altes i baixes temperatures que ocasionen les tempestes.