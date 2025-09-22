La indústria i els serveis impulsen el creixement econòmic al Vallès Occidental

L'economia vallesana va evolucionar favorablement l'any 2024. El Valor Afegit Brut (VAB) del Vallès Occidental va créixer l'any passat un 3,8%, segons les dades de l'"Anuari Econòmic Comarcal BBVA 2025", presentat aquest dilluns. L'estudi, que analitza en profunditat l’evolució econòmica del 2024 a cadascuna de les comarques i dels eixos territorials de Catalunya, indica que l'augment del VAB a la nostra comarca va ser lleugerament inferior a la mitjana catalana (4%). En canvi, en la comparativa amb l'últim any prepandèmia, l'economia vallesana ha crescut més que la catalana.
Amb els resultats de l'estudi, l’activitat a Catalunya ha deixat definitivament enrere el xoc provocat per la covid, acumulant-se entre el 2019 i el 2024 un augment del VAB del 7,4%, encara que per alguns sectors i/o territoris l’absorció del xoc pandèmic no està encara finalitzada. No és el cas del Vallès Occidental, on l'increment del VAB ha estat superior al català, arribant al 10%.
L’estudi inclou el Vallès Occidental dins de l’Eix Metropolità de Barcelona, que va registrar un augment interanual del VAB d'un 3,9%, amb creixements a la majoria dels sectors, sobretot a la indústria. D'entre les set comarques que formen part d'aquest territori (ordenant-les de major a menor incrment), el Vallès Occidental es va situar en cinquena posició.
Respecte del 2019, però, l'economia del Vallès Occidental (+10%) ha evolucionat a l'alça, per sobre la mitjana de l'eix (+8,7%).
Per sectors, a la nostra comarca, el 2024 la indústria va encapçalar el creixement interanual del VAB (+4,6%), en bona part gràcies a l’aportació dels productes farmacèutics (+7,2%) i del material de transport (+6,9%). L’avenç del darrer exercici fou reflex també de la forta empenta dels serveis, que representen vora el 71 % del VAB comarcal i que van registrar un augment d'un 3,6%. El VAB de la construcció va incrementar-se un 1,2 %, mentre que el sector primari va retrocedir un pèl (-0,4%).
Terrassa lidera la creació d’ocupació a la comarca amb un augment del 5,1%
El bon comportament de l’economia es va traslladar a l’ocupació, que va créixer un 2,4%, fins als 429.800 afiliats, sobretot a Terrassa (+5,1%). però també a Sabadell (2,6 %), Rubí (2,3 %), Cerdanyola del Vallès (2,3 %) i Sant Cugat del Vallès (1,3 %), mentre que a la resta de municipis va avançar agregadament un 1,2%. Respecte del 2019, el nombre d'afiliats va augmentar un 10,2%.
Entrant al detall de cada sector, el creixement de la indústria, incloent-hi el manteniment de les branques d’energia i reciclatge (+0,5%), s’explica pel creixement de les manufactures (+4,9%), que van reflectir la positiva dinàmica de les branques de productes farmacèutics (+7,2 %), material de transport (+6,9 %), metal·lúrgia i productes metàl·lics (+5,6%) i química (+5,5%). Aquesta bona evolució es va traduir en un moderat increment interanual de l'afiliació al sector (+1,6 %), cosa que va situar els afiliats en 84.323 el 2024, un 4,4% per sobre dels registrats del 2019.
La fortalesa del sector terciari el 2024 va ser reflex de l'augment dels serveis col·lectius (+3,9%), acompanyats dels privats (+3,6%), empentats aquests últims pel +4,1% del terciari privat personal. En el mercat de treball, l'augment del 2,8% dels afiliats el 2024 va reflectir l'increment del 3,2% dels privats personals i el menor augment (+1,9%) de la resta de privats, mentre que els col·lectius van presentar un creixement del 2,9%. En conjunt, els afiliats als serveis al Vallès Occidental van arribar a 315.955, un 11,8 % per sobre els del 2019.
A la construcció, l'augment del VAB el 2024 (+1,2%) reflecteix els prou destacables asecensos a l'edificació i promoció immobiliària (+2,3%) i els menys intensos increments de l'obra civil (+0,8%) i les branques d'instal·lació, demolició i altres especialitzacions (+0,6%). En l'àmbit de l'edificació residencial, els 2.497 habitatges iniciats van ja superar els 2.211 del 2019. Aquest comportament va permetre un creixement de l’1,3% de l’ocupació en el sector, 29.003 afiliats
Finalment, en el sector primari la ramaderia va retrocedir un 2,6 %, mentre que l'agricultura es va mantenir i la branca forestal i aqüícola va créixer un 5,6%.
Avenç de la demanda interna
"El 2024 va ser un any estrany pels bons resultats finalment assolits", ha indicat el catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i director de l’estudi, Josep Oliver, en la presentació de l'estudi feta aquest dilluns. La millora en les condicions financeres a Catalunya per la davallada dels tipus d’interès, l’alentiment de la inflació i la forta incorporació d'immigració van contribuir al creixement del consum i la inversió internes, al temps que, des del punt de vista de l’oferta, l’empenta dels serveis turístics i la indústria van explicar el gruix del creixement.
L’increment del VAB el 2024 va ser el resultat de la millora dels serveis (un elevat 4,1%, per sobre el 2,7% del 2023), de la prou forta recuperació de la indústria (un 3,9% el 2024, tot i que per sota el 5,0% del 2023), del moderat augment de la construcció (un 1,7%, per sota del 2,4% del 2023) i del canvi de signe en la dinàmica del primari (+4,2%) després de les severes contraccions del 2023 (-10,7%) i del 2022 (-25,3%).
Totes les dades de l'informe es poden consultar a https://anuaricomarcal.cat/, un portal elaborat per Polis, una iniciativa del Grup Edicions de Premsa Local.