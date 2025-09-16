La migranya, una malaltia amb impacte

Cada any, el 12 de setembre, se celebra Dia Internacional d’Acció contra la Migranya. Es tracta d’una jornada establerta per visibilitzar aquesta malaltia, conscienciar la població sobre el seu impacte i promoure la recerca de nous tractaments. El doctor Gabriel Salazar, cap de Servei de Neurologia del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), sobre aquesta afectació, explica que estem davant d’una malaltia amb un “origen multifactorial” i també “amb un component genètic hereditari i amb desencadenants ambientals”.
Els seus símptomes, afegeix l’especialista, són múltiples. Per exemple, “la cefalea o mal de cap associat a símptomes com la fotosensibilitat, la sensibilitat al soroll i la irritabilitat”. Però també pot presentar altres símptomes corticals temporals, com poden ser “la pèrdua de visió, dificultats en la parla, pèrdua de força o de sensibilitat, així com vertigen que acompanya el mal de cap”. Salazar comenta que aquests símptomes reben el nom d’“acompanyants migranyosos”.
El seu diagnòstic
Quant al seu diagnòstic, el cap de Servei de Neurologia del Consorci Sanitari de Terrassa apunta que “és clínic, basat en els criteris de l’Associació Internacional de Cefalees”. El neuròleg amb experiència n’és qui fa el diagnòstic, agrega, i també “es poden sol·licitar proves d’imatge cerebral, ressonància magnètica o tomografia cranial, per tal de descartar altres malalties”.
La freqüència de les migranyes serà determinant en el moment d’establir possibles tractaments. Salazar assegura que “poden ser només antiinflamatoris, com en el cas de crisis esporàdiques (2-3 al mes), de vegades combinats amb fàrmacs anomenats triptans, ambdós destinats només a calmar el dolor”.
Altrament, si es tracta de crisis més freqüents o cròniques (més de 8 al mes), “es pot recórrer a preventius orals diaris, anticossos monoclonals (autoinjeccions preventives mensuals, tinguis o no cefalea, durant almenys un any) o toxina botulínica aplicada a nivell cranial”, detalla l’especialista del Consorci Sanitari de Terrassa.
És crònica?
Una pregunta important és si estem davant d’una malaltia que ses pot considerar crònica? El cap de Neurologia del centre hospitalari terrassenc afirma rotundament que sí que ho és. “Convivim amb ella tota la vida i pot variar segons l’edat i les circumstàncies”, subratlla l’especialista. Sobre si és una malaltia que es pot prevenir, també respon de manera afirmativa i sosté que pot ser així “millorant els hàbits de vida, reduint l’estrès, cuidant l’alimentació i amb tractaments preventius”.
A més del vessant referent al dolor físic, també és una malaltia que pot afectar en altres camps, com per exemple en l’àmbit social. “Depenent de la freqüència i de la intensitat, la migranya pot arribar a ser discapacitant”, però afegeix que tot això “també depèn de cada persona i la seva tolerància al dolor”, conclou el cap de Servei de Neurologia del Consorci Sanitari de Terrassa.