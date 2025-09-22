Comença la campanya de vacunació contra la grip i la covid

Aquest matí, el Departament de Salut ha donat inici a la campanya de vacunació de tardor, que inclou la vacunació contra la grip i la COVID-19. L’objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d’ambdues infeccions. A Terrassa, la primera persona a qui se li ha administrat les dues dosis ha estat la Sara Robledo, una dona embarassada encarant el tram final del seu cicle: "És el més recomanable. Si estàs embarassada i agafes alguna cosa, no pots prendre antibiòtics ni ens podem medicar. Val més la pena estar protegides amb la vacuna".
I és que les embarassades són un dels col·lectius als quals s'adreça aquesta primera fase de vacunació, tant per la covid com per la grip. També es fa una crida a persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys, persones que reben una atenció domiciliària, i aquest any, com a novetat, s’avança la vacunació al personal sanitari i als infants de 6 a 59 mesos, que únicament es vacunaran contra la grip. També es prioritzarà la vacunació de les persones que reben atenció domiciliària. Es preveu que aquesta primera fase de la campanya s’allargui aproximadament unes tres setmanes. La segona fase de la campanya començarà el 13 d’octubre, dia en què s’obrirà la vacunació a la resta de col·lectius indicats: persones a partir de 60 anys, persones menors d’aquesta edat amb condicions de risc, persones residents en centres d’atenció a la discapacitat, així com docents i el personal de serveis essencials, entre d’altres.
Per realitzar la campanya, el Departament de Salut ha comprat 1,6 milions de dosis de vacuna contra la grip, amb un import de 14 milions d’euros. I d’altra banda, es distribuiran les dosis que siguin necessàries contra la COVID-19 pels col·lectius recomanats. A la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, on es troba Terrassa, està previst distribuir 403.500 dosis de vacunes antigripals.
Sobre el fet d'avançar la campanya enguany, Gemma Font, infermera i referent de vacunació del CAP Rambla afirma que es tracta de contenir la pujada de casos amb l'estacionalitat: "Els virus respiratoris apareixen sobre tot en mesos de tardor-hivern... Es preveu un pic d'incidència més de cara al desembre i, per aquest motiu, volem fer una crida a la població per tal de poder-se protegir". Actualment, el que més està rebent l'atenció primària de Terrassa és covid. "És el que més estem veient ara mateix. I molts casos, fins i tot, en els quals els pacients arriben sense pensar que es covid: amb mal de coll, o símptomes catarrals...", afegeix Font. En aquest sentit, la vacunació de la covid s'administra aquesta campanya amb càrrega de la variant LP8.1, que segons estudis de Pfizer i BioNTech, confereix una millor resposta immunitària contra els sublinatges actualment dominants i emergents, incloses les variants XFG i NB.1.8.1.
Sempre que un usuari es ve a vacunar de grip o de covid, des de Salut es recomana una vacunació completa. "Recomanem una i altra", afirma Font, afegint-hi que "quan venen a vacunar-se, sempre preguntem, primer, si estan sans, que no estiguin en un període febril o incubant alguna cosa. I segon, sobre la covid, demanem que hagin passat tres mesos des de la darrera vacunació".
