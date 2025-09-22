Èxit del circ a Terrassa tot i la pluja: 4.000 espectadors

L’alerta per pluges torrencials va obligar a anul·lar la jornada de diumenge del Festival de Circ de Terrassa, que aquest cap de setmana passat ha arribat a la 16a edició. Malgrat aquest escull meteorològic, que va reduir el certamen a divendres i dissabte, la iniciativa va tornar a omplir la Maurina d’espectacles i de gent. Unes 4.000 persones van seguir els muntatges al carrer de l’Infant Martí i la plaça de l’Assemblea de Catalunya, que dissabte al vespre va reunir un miler d’espectadors.
La Gran Gala havia de constituir l’acte central, més o menys en l’equador del certamen, però es va acabar convertint en l’últim espectacle del programa. La culpa la va tenir la pluja torrencial del diumenge a la tarda, que va obligar a suspendre les dues últimes activitats del Festival de Circ de Terrassa. No obstant això, els organitzadors del festival, Tub d’Assaig 7’70, valoren amb nota alta un esdeveniment que el passat cap de setmana va transformar de nou la Maurina en centre d’actuacions circenses noves, arriscades, variades, seguides per milers de persones. Les primeres estimacions situen la xifra d’espectadors en uns 4.000.
De fet, la Gran Gala del dissabte a la nit va reunir unes mil persones en aquesta mena d’enorme carpa en què va esdevenir la plaça de l’Assemblea de Catalunya, amb la xemeneia de la Bòbila Almirall com a guaita d’una vesprada marcada per la gràcia conductora de Les Pedettes, presentadores de l’esdeveniment, i un seguit d’actuacions amb diversitat tècnica alternades amb humor. Es van succeir les demostracions de “roda cyr”, els números amb “hula hoops”, quadrant aeri i rebot, tot amb la música en directe dels Circonautas. Marine de Grandmaison, Alila, Lucas Cantero, Nando Caneca, Fer Rebote i Mélina van entretenir d’allò més un públic eminentment familiar.
Sis de les onze activitats previstes es van desenvolupar amb normalitat, les programades per al divendres i el dissabte en dos escenaris: la plaça de l’Assemblea de Catalunya i, a uns metres, el carrer de l’Infant Martí.
Unes 400 persones van assistir divendres a la tarda a “B.O.B.A.S”, el muntatge de la Cia Jimena Cavalletti sobre la història de la Banda Orquestral Benèfica d’Actes Sepulcrals, original conjunt de tres músiques que organitza cerimònies d’enterrament. El testimoni de “B.O.B.A.S” el va agafar la Cia D’Click, una companyia de Saragossa, amb “Latas”, amb tres personatges que construeixen i destrueixen el present “sense cap objectiu més que desafiar l’avorriment”. La història enganxada amb equilibris sobre llaunes va deixar pas a “Calor”, proposta de Jean Philippe Kikolas que barreja el clown amb les arts circenses per mostrar la situació en què viuen moltes persones sense llar.
Dissabte al matí, els tallers van obrir la jornada apropant procediments i trucs al públic, sobretot infantil. Aquesta és una de les apostes especials de Tub d’Assaig 7’70 per estendre la passió pel circ a uns aficionats que després, en un espectacle, podran visionar tècniques que ells, potser, han pogut practicar.
Un homenatge
A la tarda, “UCO, un paisano diferente” de Nando Caneca, va oferir un espectacle de teatre gestual, màgia, circ i humor que, al cap i a la fi, és un homenatge als pastors asturians a través de l’arribada d’un nou (i diferent) paisà a un poblet castigat per l’emigració massiva dels seus veïns. El recorregut absurd d’uns detectius, diguem-ne, amb poques habilitats indagatòries, era l’eix del següent espectacle, “Inkógnito”, proposat per la Cia Express. L’actuació incloïa jocs camuflats i suspensió capil·lar.
Després, a les 21 hores, la Gran Gala del Festival va concitar l’atenció d’un miler de persones en una amanida d’entreteniments circenses amb humor, barra fixa, màgia, “hula hoops”, malabars de rebot, “roda cyr”, verticals i contorsió. Acabada la gala, es va acabar el festival.
Hi havia previsions de pluges fortes per a diumenge, i aquest cop les prediccions no van fallar. L’alerta va obligar a suspendre abans d’hora la 16a edició del Festival de Circ de Terrassa, però l’obstacle meteorològic, incontrolable, no ha rebaixat la satisfacció de l’Associació de Circ Tub d’Assaig 7’70.
Aquesta entitat terrassenca de dilatada trajectòria en muntatges i difusió d’aquest art destaca “la gran resposta de públic” en el programa del divendres i el dissabte, malgrat l’obligada anul·lació de les activitats del diumenge. Amb els 4.000 espectadors acumulats en les dues jornades, el festival manté l’atractiu popular dels últims anys. Enric Petit, el seu director artístic, subratlla l’èxit del programa del divendres, “amb propostes diferents, de petit format i molt properes al públic”.
La puntualitat
La cancel·lació de les activitats previstes per al diumenge, a causa de l’alerta per inundacions, ha afectat el desenvolupament d’un Festival de Circ de Terrassa que enguany venia marcat per la modificació de dimensions de les propostes, amb una programació d’actuacions de format petit, sense minva de la qualitat. La reducció de pressupost havia propiciat aquests canvis. L’entitat organitzadora, Tub d’Assaig 7’70, intentarà reprogramar en altres cites els espectacles anul·lats, “Fisgoneo”, de la Cia De Tal Palo, i “La Paradeta”, del Circ Vermut, sempre que sigui possible. A banda de la fidelització del públic, el festival s’ha caracteritzat per la puntualitat general dels muntatges, un aspecte que, segons destaca Enric Petit, director artístic del certamen, “s’ha de cuidar”. Ell, fins i tot, és partidaria d'eliminar els tradicionals "cinc o deu minuts de cortesia". Els artistes, diu, no poden acostumar al públic a la impuntualitat.