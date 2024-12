Aquest divendres s’ha obert la passarel·la de Sant Llorenç, situada sobre la riera de les Arenes, un cop acabades les obres de millora i manteniment de la infraestructura. L’actuació, que connecta els barris de Sant Pere Nord i Sant Llorenç, ha conclòs avui un cop acabats els treballs de pintura, amb tonalitats grises, dels diferents elements de la passarel·la que han estat tractats prèviament per protegir-los de la corrosió.

Les obres de la passarel·la han contemplat diverses actuacions de millora en matèria d’accessibilitat tant de les rampes d’accés, per tal de reduir-ne la seva pendent adequant-la a la normativa vigent, com també la substitució del paviment per un de nou antilliscant i més resistent. A més, s’ha rehabilitat l’estructura metàl·lica del tauler de la passarel·la així com dels elements estructurals. Aquest projecte compta amb fons d’ajuda europea Next Generation 2 d’accessibilitat, amb un cost d’adjudicació de 243.698,73 euros.

https://www.diarideterrassa.com/terrassa/2023/04/10/la-passarella-malalta-de-terrassa-fa-40-anys/