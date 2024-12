Un camió bolca quan descarregava coure a Terrassa

Un camió que transportava coure ha bolcat quan descarregava el material en un carrer de Terrassa, abocant líquid en la calçada.

L’accident, que no ha ocasionat ferits, ha tingut lloc aquest divendres a la tarda al carrer de Colom, prop del polígon industrial de Santa Margarida.

Descarregava material

El sistema 112 ha estat alertat per un testimoni a les 18.24 hores. Segons la informació inicial, el camió estava descarregant peces de coure quan, per causes que no han transcendit, ha bolcat. El motor continuava en marxa.

El vehicle havia deixat anar una substància líquida. El cos de Bombers de la Generalitat ha enviat a la zona dues dotacions.