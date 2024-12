FAQS: Què fer si et toca la Loteria de Nadal

La Loteria de Nadal és una de les rifes que acumula més adeptes, sovint per tradició. Es diu que les probabilitats que et toqui el primer premi són d’un 0,001%. Ara bé, si ets un dels afortunats, sigui amb la grossa o amb algun altre premi, cal que tinguis en compte aquestes recomanacions que ens fa el terrassenc Raúl Saavedra, que és assessor fiscal.

Quins impostos s’han de pagar?

Qui s’emporti una quantitat igual o inferior als 40.000 euros no haurà de pagar res a Hisenda. En canvi, qui guanyi més de 40.000 euros haurà de tributar un 20% sobre la part que excedeixi aquest import. Ara bé, “el premi de la loteria ja automàticament es renta i se’ns reté la part d’impostos. Només cobres el net”, assenyala Saavedra.

S’ha de declarar d’alguna manera?

“Un cop ho cobres, ja ho tributes. Després no cal declarar-ho a la renda”, precisa l’assessor. De totes maneres, “s’ha de fer constar en l’impost de patrimoni sempre que el premi juntament amb la resta del nostre patrimoni superi els 500.000 euros. Si no superem aquesta quantitat, no tenim cap obligació”, diu.

I si no tenim un dècim, sinó una participació?

“Generalment, totes aquestes participacions acostumen a estar dipositades en la mateixa administració de loteria que les ha fet i això mereix el mateix”, detalla Saavedra. “Si és un premi petit, inferior a 2.000 euros, es pot cobrar a la mateixa administració. Si és un premi gran, a les entitats bancàries autoritzades”, explica. Hi ha temps fins tres mesos després, és a dir, el 24 de març del 2025.

Compartir un dècim fa que hagis de pagar menys a Hisenda?

“L’únic que passa és que el premi es reparteix, amb la qual cosa potser no arribem al mínim que s’ha de superar. El que es té en compte en aquests casos és si la part proporcional de cada participant és inferior o no al mínim exempt de pagar impostos”, comenta l’assessor.

Si compartim un cupó, hem d’anar al notari?

“No cal”. Si el que es vol és evitar problemes en cas que acabi tocant pel fet de no posar-se d’acord, “n’hi ha prou amb fer una fotocòpia o una foto del cupó per a cadascú”. “S’hi pot fer constar els noms de les persones que el comparteixen i com se l’han repartit, si no és a parts iguals, amb les firmes de tots ells”.

En cas de compartir o voler repartir el premi, com és millor cobrar?

Que vagi un sol agraciat a cobrar i després reparteixi el premi amb els altres, “és el pitjor”, alerta l’expert. “Si va a cobrar una sola persona i després reparteix, tributarà només ell pel premi i més tard repartir els diners es considera una donació, que també té el seu impost”, avisa.

Segons un estudi de la UOC, el 70% dels guanyadors s’acaba arruïnant

“El que acostuma a passar és que la gent gasta sense tenir una previsió de les despeses accessòries que pot tenir això. Si et compres un cotxe d’alta gamma o una casa, has de tenir compte que els hauràs de mantenir i si els teus ingressos mensuals no canvien… El mateix passa si deixes la feina”, adverteix Saavedra.

FAQS: Què fer si et toca la Loteria de Nadal