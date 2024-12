“Aquesta última setmana s’ha venut molta Nancy. Les Barbies sempre són un clàssic”, ens diuen al Joguiba, situat a tocar d’Estació Rambla. D’entre els diferents models, hi ha una nina que triomfa especialment: “La Nancy que fa ioga s’ha esgotat”, explica la Mariona, que fa sis mesos que treballa a l’establiment. “Se’n van vendre sis en un dia i avui se n’ha venut la reposició a l’instant”. La Nancy de la cantant Aitana, en canvi, sembla no tenir gaire èxit a la ciutat: “Jo no n’he vist mai vendre’s cap”, comenta la dependenta.

Des del Drim, situat al carrer de la Font Vella, coincideixen amb Joguiba quan assenyalen els articles més buscats enguany: “Pregunten molt per uns laboratoris per fer bolis i retoladors”, tots dos esgotats. Sembla que les manualitats triomfen de nou. La fàbrica d’adhesius i el Nano Craft són alguns dels productes més demanats aquest Nadal.

Es tracta que “el nen tingui expressió i pugui fer les seves coses”, ens justifiquen des d’Abitare Kids, botiga abans coneguda com a “Barruguet”. Peces, construcció, material didàctic, manualitats, “es ven tot”. Si bé en temporada normal venen sobretot mobles i decoració per bebès, a les festes de Nadal són les joguines les que triomfen entre les famílies.

I és que l’antic Barruguet, situat al carrer de la Rutlla, ofereix una alternativa a les joguines més comercials i de plàstic: “el client ve a buscar la joguina de fusta, una joguina diferent”, ens diu la Tere. Des d’Abitare Kids, treballen amb marques molt concretes: la de la casa es diu Hape i dissenyen les seves joguines sostenibles a Alemanya.

Segons la Tere, les necessitats varien segons l’edat. Pels nadons, funcionen molt bé els sonalls, les mantes doudous i els arrossegalls de fusta. Entre dos i quatre anys, “els trens de via acostumen a agradar, tant a nens com a nenes”. Són freqüents també les cases de nines, els parcs de bombers i les cuines. A partir dels cinc i fins als deu anys, es recomanen els jocs de màgia i de lògica.

Una despesa de 60 euros

“Pel tió es venen coses més petites. Per Nadal i ara per Reis es compren peces més grans”, coincideixen a les diferents botigues. Un cavall, una bici, una pissarra, un patinet, tots són articles que impacten per la seva mida.

Als establiments noten la diferència entre la temporada normal i la nadalenca. Per començar, hi ha noves contractacions i s’amplien les jornades. Efectivament, hi ha més feina: “cada matí ens arriben una dotzena de caixes amb nous articles”, diuen al Joguiba.

“Per Nadal tot canvia. El nombre de clients és incomparable”, expliquen al Drim. Si bé les famílies es gasten prop de trenta euros en regals d’aniversaris, per Nadal “és fàcilment el doble”. Des de la botiga estimen una mitjana cinquanta a seixanta euros. Pel que fa al període més intens, segons Abitare Kids, les vendes s’incrementen del dia 20 de desembre fins al dia 5 de gener, quan els nens pleguen de l’escola.

Les demandes més sorprenents als establiments

La dependenta del Joguiba explica entre riures que sovint els clients la fan jugar a un joc de pistes amb les seves “instruccions vagues”: “un dia em van preguntar per un article que venia amb caixa i que potser tenia peces. Imagina’t, em vaig tornar boja buscant”, recorda la Mariona.

D’altres vegades, els consumidors pregunten per noms raríssims o per modes sobtades. Ara, per exemple, hi ha un joc infantil i especialment escatològic que es ven moltíssim. Es diu “Atrapa la caca” i el títol és ja prou descriptiu.

Per últim, des del Drim reben habitualment clients desubicats que pregunten per serveis o articles que no ofereixen: teniu videojocs, sabates de muntanya, feu fotocòpies? Sembla que el tràfec i les presses d’última hora de Nadal fan que molts ni es fixin a quin comerç entren!

“La Nancy que fa ioga s’ha esgotat”