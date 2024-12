Terrassa premiada amb un cinquè a la Loteria de Nadal

A les 11 hores, ha sortit per primera vegada el nom de Terrassa a les llistes del sorteig. Ha estat gràcies al número 74.778, que ha rebut el tercer Cinquè de la rifa, premiat amb 60.000 euros per dècim. Aquestes són les dues administracions de la ciutat que l’han venut: el local Llaminadures Ca n’Aurell (carrer Antoninus Pius 130) i La Bona Teca (carrer Colon 115).

La Vanessa, de Llaminadures Ca n’Aurell, diu que “portava des del matí canviada i preparada per poder sortir al carrer” si l’ocasió ho demanava. I així ha estat, ha rebut un cinquè premi, igual que l’any passat. Es tracta d’un negoci familiar, que va començar amb el seu avi com a bar, i que actualment ven dolços i loteria. Ja han avisat als compradors i avui obren per celebrar amb els ciutadans.

A part de Terrassa, el número s’ha venut també a altes poblacions del Vallès Occidental com ara Barberà i Sabadell.