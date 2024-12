La rifa de Nadal deixa una petita alegria a Terrassa

El sorteig de Loteria de Nadal 2024 no ha estat especialment generós amb la tercera ciutat més poblada de Catalunya, Terrassa. Del Vallès Occidental, Sabadell ha estat la ciutat més vegades premiada, amb el quart premi del número 48.020 i un cinquè, que també ha tocat a dos establiments de Terrassa. I és que, a les 11 hores, Terrassa ha rebut una petita alegria. El número 74.778, assignat amb el cinquè premi dels vuit repartits, s’ha venut a dues administracions de la ciutat: el local Llaminadures Ca n’Aurell (carrer Antoninus Pius 130) i La Bona Teca (carrer Colon 115).

El Vallès Occidental, exclòs dels tres primers premis

La Grossa de 4 milions d’euros ha aparegut cap a les 11:30 hores, recaient sobre el número 72.480. La ciutat afortunada ha estat Logronyo, a La Rioja, que ha rebut íntegrament el premi a l’administració número 6, al carrer Muro del Carmen, 4. El segon premi, de 125.000 euros per dècim, s’ha fet esperar fins a les 13:30 hores, essent l’últim a arribar. Ha caigut al número 40.014 a poblacions com la Roca del Vallès, Sant Boi de Llobregat i Barcelona. El tercer premi, amb el número 11.840, ha repartit sort arreu, a llocs com Cornellà (una sèrie), Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Mollerussa i la Pobla de Segur. El premi ha suposat 50.000 euros per dècim.