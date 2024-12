Pare Noel o Reis d’Orient, amb qui vas?

La pregunta del milió sempre és la mateixa entre els més petits quan arriba el Nadal: prefereixes el Pare Noel o els Reis d’Orient? Aquesta és la disjuntiva que hem plantejat a alguns nens i nenes de la ciutat per conèixer quin és el seu personatge nadalenc favorit i què han demanat aquest any.

El Lucas i el Jan es decanten per l’home de barba blanca i vestit vermell. “El Pare Noel!”, exclamen sense dubtar-ho, encara que no saben ben bé per què. Potser perquè veuen més a prop el 25 de desembre que el 6 de gener. Aquesta immediatesa sembla ser clau per als més petits, que esperen impacients el moment de veure els regals sota l’arbre.

Tot i això, els Reis d’Orient no es queden enrere. Encara que arriben després de Cap d’Any, molts infants troben en Melcior, Gaspar i Baltasar un encant especial. Així ho defensa la Gal·la, germana del Jan, que assegura preferir els Reis d’Orient per l’espectacularitat de la seva arribada i la màgia que envolta la cavalcada. Per a ella, l’espera fins al dia 5 val la pena.

Algunes famílies no celebren la nit de Nadal. Ni tan sols regalen res, sent els Reis d’Orient els únics portadors de felicitat. Per això, el veredicte depèn de cada nen i de cada família. Sigui com sigui, Terrassa acull amb entusiasme ambdues tradicions. Perquè, al cap i a la fi, Nadal és un moment de màgia, i aquesta no coneix rivalitats.

No podem parlar de Nadal a Catalunya sense esmentar la figura del Tió, un altre protagonista imprescindible en moltes llars catalanes durant aquestes dates. La màgia del Tió arriba la nit del 24 de desembre o el matí del 25, quan els petits de la casa, armats amb pals, canten cançons tradicionals mentre colpegen el Tió perquè “cagui” regals i llaminadures.

Més enllà de les preferències dels més menuts, Terrassa està vivint un Nadal ple d’activitats. El Pare Noel arribarà a l’estació Est el pròxim dilluns, on començarà una cavalcada pels barris a l’Antic Mercadal Martí l’Humà. Allà, petits i grans podran fer-se fotos amb ell i gaudir d’una xocolatada.

Per la seva banda, els Reis d’Orient aterraran el 5 de gener, minuts abans de les 17 hores, en helicòpter al parc de les Nacions Unides. Melcior, Gaspar i Baltasar seran rebuts pel patge Xiu-Xiu i iniciaran el recorregut màgic que culminarà amb la tradicional cavalcada.

Has fet la carta als Reis d’Orient?

Cap dels nostres tres protagonistes (el Lucas, el Jan i la Gal·la) han enviat la carta als Reis d’Orient. Diuen que ho faran els pròxims dies. El Lucas, per exemple, té clar que demanarà una Nintendo Switch i un helicòpter teledirigit. D’altra banda, la Gal·la es decanta per opcions que, a priori, semblen més econòmiques: una mena de plastilina per fer gelats i una joguina de LEGO.

Qui no té gens clar què demanarà és el Jan. El seu pare ens comenta que “cada dia vol un regal diferent”, per això “encara no ha fet la carta als Reis d’Orient”. Mirant un aparador, ens diu que potser demanarà un os de peluix i una disfressa de tauró. No queden del tot clars els seus desitjos, però el seu entusiasme és indubtable.