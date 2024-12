Vint-i-quatre fotografies del 2024 a Terrassa

S’acaba un any ple de notícies, que s’han il·lustrat amb imatges impactants que expliquen per elles mateixes tot allò que ha passat a la ciutat. Diari de Terrassa ha fet una selecció de les 24 fotografies que han quedat a la memòria dels terrassencs durant els últims dotze mesos. Només fent una ullada a aquestes instantànies es pot viatjar a través de l’actualitat del 2024.

GENER

L’últim viatge de les mules

Era divendres, 19 de gener. La Morena, l’Alaska, la Nina, el Mario, la Lluna i l’Orus feien el seu últim viatge a la Mola, on també habitava el Trabuc, l’únic ruc de la colla que vivia al cim de la muntanya de Sant Llorenç. De dilluns a divendres, baixaven tots junts a Can Pobla per pujar les previsions que el restaurant La Mola necessitava, però l’establiment ubicat al monestir va tancar definitivament les portes el 21 de gener després de gairebé seixanta anys d’història. No es va renovar la concessió.

Foto: Nebridi Aróztegui

FEBRER

Una fita històrica de 6,1 quilòmetres

El 16 de febrer es va inaugurar l’esperat tram Viladecavalls-Olesa de l’autovia B-40. Els seus 6,1 quilòmetres significaven una fita històrica per a Terrassa, el Vallès Occidental i la seva connexió amb el Baix Llobregat.

Foto: Nebridi Aróztegui

Gitanes que dansen a la Plaça Vella

Dissabte 17 de febrer, la Plaça Vella va acollir la primera edició de la ballada popular de Gitanes. L’acte popular va comptar amb la participació de 112 persones de l’Esbart Egarenc, l’Esbart Dansaire del Vallès, l’agrupació Amunt i Crits i Treure Ball, i terrassencs anònims.

Foto: Lluís Clotet

MARÇ

Afició per les arts marcials mixtes

Els èxits del lluitador Ilia Topuria han arraconat aquest any disciplines clàssiques com la boxa, el kickboxing o el muay thai. Les MMA han revifat gràcies a la projecció mediàtica del campió del món.

Foto: Alberto Tallón

Mil motius per continuar dibuixant

La dibuixant Pilarín Bayés va presentar a Terrassa el seu llibre “Mil motius per viure” en una Biblioteca Central plena d’entusiastes seguidors. Va ser el 19 de març.

Foto: Alberto Tallón

Reconeixement a Laura Simó, referent del jazz vocal

El Festival Jazz Terrassa, que aquest any va arribar a la seva 43a edició, va premiar la cantant catalana Laura Simó amb el premi Jazzterrasman 2024. A la imatge, l’actuació que va oferir aquesta referent del jazz vocal del país a la Nova Jazz Cava de Terrassa, el 3 de març, quan va ser premiada per la seva llarga trajectòria musical i plena d’èxit.

Foto: Lluís Clotet

ABRIL

La comunitat musulmana diu adeu al ramadà

La comunitat musulmana de Terrassa va celebrar el 10 d’abril el final del dejuni del mes del ramadà amb el tradicional res col·lectiu al solar de l’antic Mercadal, a Montserrat. “Eid Mubarak!”, feliç dia, va ser el desig final de centenars de persones que van celebrar conjuntament la pregària de l’Eid al-Fitr.

Foto: Nebridi Aróztegui

Les caramelles omplen cistells i carrers

L’1 d’abril, l’Antic Poble de Sant Pere va ser escenari d’una tradició recentment recuperada a la ciutat: les caramelles. La cercavila popular va comptar amb cantaires, balls de bastons i el tradicional recapte de menjar amb el cistell. La vestimenta: barretina, mocador al coll, espardenyes i camisa blanca.

Foto: Nebridi Aróztegui

MAIG

Eleccions modernistes

La 21a edició de la Fira Modernista va coincidir amb les eleccions al Parlament de Catalunya. La jornada electoral del 12 de maig va deixar imatges curioses a Terrassa. Més d’un votant es va presentar al seu col·legi electoral vestit de cap a peus amb indumentària modernista.

Foto: Nebridi Aróztegui

El pont de Sant Pere, al descobert

La decisió d’escurçar els terminis de l’obra i, entremig, deixar pas per als vianants durant la festa major de l’Antic Poble de Sant Pere i, després, de la Festa Major de Terrassa va provocar un canvi de plans al calendari de treballs al pont de Sant Pere. El 28 de maig seguien les obres.

Foto: Nebridi Aróztegui

Estrena castellera a Cal Reig

L’11 de maig, a la seva diada de Fira Modernista, els Minyons de Terrassa, juntament amb la Colla Joves Xiquets de Valls, els Castellers de Cornellà i els Castellers de Sarrià, van estrenar el pati de les naus de Cal Reig, que en un futur pròxim es convertiria en el seu nou local. La diada va deixar imatges d’impacte històric, com la que podem veure a l’esquerra d’aquestes línies: un castell malva retallant el cel amb les voltes de l’antic Vapor Aymerich, Amat i Jover, actual seu del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, al fons.

Foto: Nebridi Aróztegui

JUNY

El primer capgròs transvestit

Àlex Marteen es va convertir el 28 de maig en el 45è Capgròs de l’Any a Terrassa. Era el moment més esperat després de tot l’entramat d’actes que obren la porta a la celebració de la Festa Major de Terrassa.

Foto: Nebridi Aróztegui

20 anys del bisbat de Terrassa

El 15 de juny es van complir vint anys des que el Vaticà va crear la Diòcesi de Terrassa. El nunci de Sa Santedat a Espanya i Andorra, Bernardito Cleopas Auza, va presidir una missa a la catedral.

Foto: Nebridi Aróztegui

Un concert per a la posteritat

La Plaça Vella es va omplir el 8 de juny amb “Generació Terraça”, un concert organitzat per l’Arxiu Municipal que va ser enregistrat per passar a formar part de la memòria històrica.

Foto: Lluís Clotet

JULIOL

Terrassa té un crack mundial

Ha estat un dels protagonistes de l’any, a Terrassa. Es diu Dani Olmo Carvajal i va ser un dels estendards de la selecció espanyola de futbol que es va coronar campiona de l’Eurocopa 2024. Difícil d’oblidar, a més dels seus gols, la seva “salvada” a l’altra àrea, la del seu equip, quan la final davant Anglaterra estava a punt d’acabar. Només tres dies després de l’històric assoliment a Berlín, Dani Olmo es va donar un bany de multituds a la seva ciutat. Poc després va fitxar pel Barça.

Foto: Alberto Tallón

El circ del virtuosisme que deixa bocabadada la Plaça Vella

La gentada que es pot observar a la Plaça Vella a la imatge demostra la capacitat de convocatòria de la Gala de Circ de Festa Major, que va deixar bocabadada la massiva audiència amb un exercici de virtuosisme espectacular. A la plaça no cabia ni una agulla.

Foto: Alberto Tallón

Un cel d’espurnes i 200 quilos de pólvora amb el castell de focs

El 3 de juliol, dimecres, el cel va esdevenir un conjunt d’espurnes per acomiadar la Festa Major amb una multitud expectant col·locada als voltants de la confluència de les avingudes de Josep Tarradellas i de l’Abat Marcet. El tradicional castell de focs va fer esclatar 200 quilos de pólvora.

Foto: Nebridi Aróztegui

AGOST

Matí amb l’equip antigrafits

Sergio Flores i Marc Durán formen l’equip antigrafits posat en marxa per l’Ajuntament per eliminar part de les pintades a espais de patrimoni municipal, en especial les ofensives. Resolen una mitjana de quatre incidències al dia. Cada incidència és un punt, un espai. Ho tenen clar: “Lluitem contra actes vandàlics”, subratllava el Marc durant el matí que el Diari de Terrassa va passar amb ells. L’equip fa ús de tres procediments a la seva feina diària: la pintura directa, amb un color igual o semblant a l’original, la neteja amb dissolvents en superfícies menys poroses, i el sorrejat amb mànega.

Foto: Nebridi Aróztegui

SETEMBRE

Operatiu policial amb participants especials

El 19 de setembre, la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra van desplegar un ampli operatiu de seguretat a la part nord del carrer de Sant Cosme, al barri de Ca n’Anglada. La flamant consellera d’Interior, Núria Parlon, i el director general de Policia, Josep Lluís Trapero, van visitar el dispositiu.

Foto: Alberto Tallón

Les noves tendències sedueixen

El Festival TNT va batre rècords: 120 programadors van visitar Terrassa amb motiu d’aquesta cita de referència de noves tendències en l’àmbit estatal. El 26 de setembre van començar els primers espectacles a teatres, amb la immensa majoria de les entrades exhaurides. També es van obrir les instal·lacions fixes.

Foto: Nebridi Aróztegui

OCTUBRE

Manifestació amb molt d’art local per demanar-ne un museu

Convocats per la plataforma Arts Terrassa, uns 70 artistes i personalitats de la cultura van protestar el 10 d’octubre contra el fet que Terrassa no compti amb un museu d’art local. Els manifestants es van concentrar al pati del Vapor Ros, i l’elecció no va ser fútil: aquest és justament l’edifici que demanen a l’Ajuntament que es reservi per ubicar-hi el museu. Després, els artistes van sortir en manifestació al raval de Montserrat. Era “la protesta dels marcs buits”. La pancarta mostrava un missatge inequívoc cercant la implicació del col·lectiu. Aquell dijous 10 d’octubre, el manifest de la plataforma comptava amb més de 200 adhesions.

Foto: Alberto Tallón

NOVEMBRE

Tones i tones d’ajuda humanitària per als afectats de la DANA

El punt de recollida de materials per a les persones afectades per la DANA habilitat el dissabte 2 de novembre al centre cívic president Macià va quedar petit. Van ser tantes les persones que van voler aportar el seu gra de sorra a la causa, que a partir de diumenge l’activitat es va haver de traslladar a un espai més gran. El lloc escollit va ser el Recinte Firal, on desenes de persones van continuar aportant aliments, roba i material d’higiene i neteja, entre d’altres.

Foto: Lluís Clotet

DESEMBRE

Torna el derbi vallesà, després de 14 anys

El 8 de desembre, la Nova Creu Alta va acollir el primer derbi vallesà després de 14 anys. El Terrassa FC i el CE Sabadell no s’enfrontaven des del 24 de gener del 2010 i el matx havia despertat una gran expectació. Però no es va traduir en un partit destacat futbolísticament ni en els gols. El Terrassa FC va empatar a zero davant del CE Sabadell, en un enfrontament amb escasses oportunitats i amb un gran ambient a les graderies. El 0-0 del marcador final va reflectir a la perfecció el que es va veure sobre la gespa durant els 90 minuts de partit. En definitiva, els dos equips van mostrar-se molt millor en l’apartat defensiu que no pas en l’ofensiu.

Foto: Nebridi Aróztegui

El nou vial del centre ja s’albira

L’enderroc de les finques 23 i 25 del carrer de Sant Pere, en desús des de fa un bon temps, ja estava completat pels volts de Nadal. A través de les seves façanes es podia observar com l’obra havia completat el procés d’ensorrament i en quedava una gran esplanada pràcticament neta de runa. Des d’aquest punt ja es veia al final el passatge de Tete Montoliu amb el qual es connectarà. Ca n’Amat havia anat a terra per donar pas al projecte de transformació d’aquest tram de carrer. Sobre el terreny de l’antiga casa pròximament s’edificaran habitatges i comerços, i s’obrirà un nou vial que connectarà amb el passatge de Tete Montoliu i permetrà arribar a la Rasa.

Foto: Nebridi Aróztegui