WhatsApp deixarà de funcionar en aquests mòbils a partir del gener

WhatsApp, la popular aplicació de missatgeria molt utilitzada a Espanya, s’actualitza constantment en diversos dispositius mòbils. Tanmateix, moltes de les noves funcions i millores de seguretat són incompatibles amb els telèfons antics, tot i que l’aplicació encara permet l’ús de sistemes operatius Android i iOS gairebé obsolets.

Recentment, WhatsApp ha començat a notificar als usuaris d’Android que utilitzen versions anteriors del sistema operatiu que ja no podran utilitzar l’aplicació tret que actualitzin a una versió més recent abans de l’1 de gener de 2025. Aquesta mesura afectarà principalment aquells dispositius que encara no poden utilitzar l’aplicació. Executeu Android KitKat.

Models afectats

Segons les notícies anunciades pel mitjà italià HDBlog.it, diversos models de marques conegudes com Samsung, Motorola, HTC, Sony i LG es veuran afectats per la decisió de WhatsApp. Aquests dispositius, que encara estan disponibles a la versió KitKat d’Android, ja no podran utilitzar l’aplicació Missatges després de la data límit establerta.

Els models específics que ja no són compatibles inclouen el Samsung Galaxy S3, Motorola Moto G (1a generació), HTC One M7, Sony Xperia Z i LG Optimus L7 II, entre d’altres. Cal tenir en compte que aquesta llista no és exhaustiva i pot incloure altres dispositius que compleixin les característiques anteriors:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Ace 3

Samsung Galaxy S4 Mini

Motorola moto G (primera generación)

Motorola Razr HD

Motorola moto E 2014

HTC One X

HTC One X+

HTC Desire 500

HTC Desire 601

LG Optimus G

LG Nexus 4

LG G2 Mini

LG L90

Sony Xperia Z

Sony Xperia SP

Sony Xperia T

Sony Xperia V

Tenint això en compte, els usuaris de dispositius envellits que vulguin continuar utilitzant WhatsApp després de l’1 de gener de 2025 tindran dues opcions principals. El primer és assegurar-vos que el sistema operatiu del vostre mòbil estigui actualitzat amb una versió més recent d’Android, si el dispositiu és capaç de fer-ho. Això garantiria la compatibilitat amb futures millores de l’aplicació.

La segona opció, si no és possible o desitja l’actualització del sistema operatiu, és comprar un mòbil nou amb una versió més recent d’Android. Tot i l’exigència d’un compromís econòmic, això et permetria continuar utilitzant WhatsApp i altres aplicacions sense restriccions.