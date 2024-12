Les millors innocentades del 2024 a Terrassa

El Dia dels Sants Innocents és l’ocasió perfecta per deixar anar la creativitat i escampar mentides esbojarrades sense a penes conseqüències. És una jornada en què cal estar especialment en alerta, donar credibilitat relativa a les fonts i qüestionar els rumors. És en dies com avui que un s’adona que només l’esperit crític ens salvarà. Per un dia, fins i tot els periodistes traiem serietat a l’assumpte de les fake news i fem una recopilació de les millors innocentades de l’any.

Quina bona sensació aquesta de descobrir els enganys sense que ens la colin, eh? Rere cada broma, però, podria haver amagat un somni o bé una aspiració de l’emissor. Si més no, una base de realitat i alguna reivindicació social s’amaga rere les ocurrències que s’han llegit avui a Terrassa:

Inventen una IA que prediu la loteria

La UPC sorprenia aquest matí amb una fórmula per acabar amb la incertesa de la loteria, que el passat 22 de desembre només va deixar un cinquè a la ciutat de Terrassa. Segons anunciaven, la patent del projecte BINGOW era tan poderosa que prometien no compartir-la, per no ocasionar danys en el sistema.

🔝 La #UPC patenta un sistema d’IA per predir la loteria i decideix no fer-lo públic per “evitar el caos econòmic”. L’eina, desenvolupada en el marc del projecte BINGOW, és capaç de predir amb un 97,8% d’encert els números premiats de la Loteria. ➡️ https://t.co/rak38CdoQs pic.twitter.com/iGBv8XsYr3 — Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (@la_UPC) December 28, 2024

Desaparició de la Creu Gran

El Kasal Okupat i Autogestionat Joan Berney ha optat per una història d’atac al patrimoni. Malgrat les possibilitats que ofereix l’edició d’imatge avui en dia, algunes pistes els han desmuntat la narrativa:

Desapareix la part superior de la #CreuGran de #Terrassa com a protesta pel desallotjament de les cases okupades del #Kasalet i el #Kalitxet Aquest matí un grup de persones solidàries amb la campanya de suport al kasalet ha tallat amb una serra radial la part superior de la creu pic.twitter.com/ivhxoWKcGN — #Kasalet #Terrassa 🇵🇸 (@El_Kasalet) December 28, 2024

L’aturada d’activitats a Cal Reig

Si a l’octubre Minyons celebrava l’obertura de la seva seu, avui aprofiten l’ocasió per bromejar sobre el seu estimat espai:

Lamentem anunciar que aturem tota l’activitat no castellera a Cal Reig. Aquí n’exposem els motius. pic.twitter.com/9Z8OYMKfCF — Minyons de Terrassa (@Minyons) December 28, 2024

Un túnel de bicicletes per travessar la ciutat

En una ciutat on podrien haver-hi més carrils bici, BiciTerrassa proposa la seva solució unilateral: