El ple accepta les esmenes sobre el rebut de l’aigua del síndic i del PSC

El ple municipal, reunit en sessió extraordinària, ha votat les al·legacions presentades a les ordenances fiscals de 2025 i ha procedit a la seva aprovació definitiva. Ho ha fet amb els vots favorables de Tot per Terrassa i Junts per Terrassa, i gràcies a l’abstenció dels dos regidors d’ERC. El PSC, El PP i Vox han votat en contra. Un cop aprovat el dictàmen, els importos i taxes es congelaran l’exercici 2025.

Durant la sessió s’han estimat les al·legacions presentades pel síndic de greuges de Terrassa, Mustafa Ben El Fassi, que proposava ampliar les excepcionalitats contemplades a l’article 7 de l’ordenança del rebut de l’aigua, incorporant les persones que pateixin una malaltia que comporti un consum elevat d’aigua.

L’ordenança ja preveu que les persones amb una discapacitat igual o superior al 75% computin com a dues persones. Amb l’acceptació de l’al·legació presentada pel síndic, el supòsit s’amplia a “aquelles persones que per raó de salut acreditada necessitin un major consum d’aigua i que també comptaran com a dues persones residents”.

El ple també ha estimat l’al·legació presentada per el PSC, que en el ple ordinari d’ordenances del mes d’octubre va proposar modificar l’ordenança perquè tant l’Ajuntament com els organismes autònoms (empreses i societats municipals) abonin el rebut de l’aigua, donat que fins ara estan exempts. El ple ha votat favorablement a l’al·legació, de manera que el govern es compromet a impulsar ui realitzar durant el primer semestre de 2025 un informe per l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal.

Les ordenances fiscals de 2025 han quedat definitivament aprovades sense incorporar una sola de les al·legacions presentades per l’Associació de Promotors i constructors d’Edificis de Catalunya. L’entitat demanava augmentar les causes de desallotjament d’habitatges a l’hora d’aplicar recàrrecs en l’IBI per immobles desocupats.

Aquesta ha estat desestimada donat que l’ordenança incorpora les causes de desnonament contemplades legalment i que venen determinades.

Els promotors i constructors també proposaven bonificacions en la quota de l’Impost de Construccions i Obres (ICIO) i en les taxes dels serveis urbanístics, a banda de la possibilitat d’externalitzar l’elaboració dels informes d’idoneïtat.

En aquest cas, el Govern ha desestimat les al·legacions per entendre que cap dels temes plantejats corresponen a ordenances que s’hagin modificat, ni formen part dels acords abordats en el ple extraordinari d’ordenances.

Resoltes les al·legacions, l’executiu de Jordi Ballart ha pogut aprovar de manera definitiva les ordenances de 2025, que entraran en vigor el mes de gener.