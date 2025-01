On ens rascarem més la butxaca aquest 2025?

El 2024 va acabar amb l’anunci de la congelació d’impostos i taxes per part de l’Ajuntament de Terrassa, aprovat al ple extraordinari del 30 de desembre. L’Impost de Béns Immobles (IBI) i la taxa de residus es mantindran durant aquest 2025 perquè el govern municipal va considerar suficient les pujades dutes a terme durant l’any anterior. L’IBI va augmentar ja un 3,5%, i a la taxa de residus municipal se li va afegir la taxa comarcal també, per tant, aquest 2025 serà un any de contenció.

Renda

El que pot ajudar lleugerament a conviure amb les pujades de preus, és la pujada dels salaris també. El salari mínim interprofessional se situa actualment als 1135 euros al mes, i el govern espanyol ha de decidir l’increment per a aquest 2025, prèvia consulta als agents socials, que s’apunta que podria ser d’un 3 a un 6%. Al sector públic també s’espera un increment dels salaris, proper al 3%, després de diversos acords entre sindicats i patronal i la firma de convenis. Pel que fa a les pensions, també hi ha bones notícies, i és que tindran un increment del 2,8%, però hi haurà pujades del 6% per a les pensions mínimes i de fins al 9% en el cas de l’ingrés mínim vital. Amb aquestes rendes, els terrassencs aniran al supermercat, on es trobaran que el carret de la compra puja perquè desparareixen les mesures dels aliments bàsics. L’IVA de l’oli, la fruita, els ous, el pa, la llet, o els cerals, entre d’altres, creixerà entre un 2 i un 4%.

Mobilitat

On sí que veuran diferències els terrassencs respecte de l’any passat és a la mobilitat. L’Autoritat de Transport Públic Metropolità va aprovar un augment de les tarifes del transport públic d’un 3% per a l’any que ve i mantenir els descomptes del 50% en els abonaments T-usual, que passarà a costar 22 euros, i la T-jove, que passarà a tenir un preu de 44 euros per a les sis zones tarifàries. La targeta de bus T-25 de Terrassa continua amb la reducció temporal del 50% del preu original fins al 30 de juny del 2025, i es manté als 9 euros.

Pujar al taxi també serà més car aquest any, concretament un 2,71% més, després de l’increment mitjà de les tarifes que va aprovar l’Ajuntament. Els pàrquings públics també pugen, en aquest cas un 1,8%, d’acord amb la variació de l’IPC nacional. I els pàrquings d’empresa privada ho faran un 1,5%. Els peatges també han pujat un 1,7% arreu de Catalunya. Aquí Terrassa, per proximitat, el que més interessa és el de la C-16 a l’alçada de Les Fonts, que ha pujat 5 cèntims pels usuaris que no tenen la Via-T, i passa a ser de 3 euros amb 10 cèntims.

Subministraments

La factura mitjana de la llum, d’uns 55 euros mensuals, pujarà al voltant de 5. Això es deu a l’IVA de la llum, que torna al 21% de manera indefinida aquest any. Els experts apunten que el 2025 tornarà a ser un any molt volàtil quant a la factura d’aquest subministrament. El rebut de l’aigua es reajustarà a Terrassa perquè la gent que menys consumeixi no sigui castigada, així es va comprometre el govern municipal per al segon semestre de 2025.

Euríbor

El principal indicador de les hipoteques de tipus variable ha passat del 3,6% a principis de l’any passat, a menys del 2,5%, que és el que tenim a l’actualitat. Un fet que pot suposar un estalvi, de mitjana, de gairebé 1.000 euros a l’any a qui ara li toqui revisar la quota. Quant als lloguers, el nou índex de referència per a la seva actualització se situa en un 2,2%, xifra que marca el límit que pot pujar un lloguer que s’hagi d’actualitzar. És una de les disposicions de la llei estatal d’habitatge per evitar increments desproporcionats.

On ens rascarem més la butxaca aquest 2025?