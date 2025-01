Tot el que has de saber sobre la Cavalcada de Reis a Terrassa

La Cavalcada de Reis de Terrassa se celebrarà el diumenge 5 de gener amb diverses novetats que faran la festa més accessible i màgica que mai. El temps acompanyarà, no hi ha avís de precipitacions i les temperatures oscil·laran entre els 10 i 8 °C durant les hores de la Cavalcada.

L’arribada en helicòpter

Els Reis Mags arribaran a Terrassa en helicòpter, aterrant al Parc de les Nacions Unides a les 16:45 h. El Patge Xiu Xiu estarà present per recollir les últimes cartes dels infants des de les 16 hores. Aquest any, una novetat important és la incorporació d’un intèrpret de llengua de signes, que permetrà a tots els infants seguir les intervencions dels Reis i el Patge Xiu Xiu.

L’actuació de benvinguda a Ses Majestats estarà a càrrec de Miqui Giménez, juntament amb els Bastoners de Terrassa. S’inclouran diferents tallers i activitats organitzades per l’Associació de Veïns i Veïnes del Pla del Bonaire i per l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut Escola Pere Viver i Aymerich.

Recorregut i zones sense barreres

Inici: Carrer de Vallhonrat, al centre de Terrassa, a les 18 hores

Carrer de Vallhonrat, al centre de Terrassa, a les Tram Blau per a persones amb hipersensibilitat auditiva o similar. A la zona del passeig del Vint-i-dos de Juliol , entre la Rambla i el carrer del Canonge Rodó, la música serà més suau.

per a persones amb hipersensibilitat auditiva o similar. A la zona del , entre la Rambla i el carrer del Canonge Rodó, la música serà més suau. Espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada de recinte firal.

per a persones amb mobilitat reduïda al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada de Destí: Raval de Montserrat, a les 20:45 hores aproximadament

La Cavalcada de Reis de Terrassa començarà a les 18:00 h, amb la sortida des del carrer de Vallhonrat. A partir d’allà, els Reis seguiran el recorregut habitual per la rambla d’Ègara, passant pel passeig del Vint-i-dos de Juliol i el carrer del Nord. Continuaran pel carrer de la Societat, arribant a la plaça de la Creu Gran i travessant tant aquest carrer com el de Sant Antoni. Després, la comitiva continuarà pel passeig del Comte d’Ègara, el carrer de la Font Vella i la plaça Vella, fins arribar a la zona de Gavatxons i la placeta de la Font Trobada. La Cavalcada culminarà al Raval de Montserrat, on els Reis arribaran cap a les 20:45 h, per pujar a l’escenari situat davant la façana de l’Ajuntament, on faran el seu discurs.

Les novetats del 2025

Un altre dels canvis és la nova carrossa del Rei Gaspar, que ha estat reconstruïda després de l’incident de l’any passat. A més, les carrosses reials tornaran a brillar amb tecnologia LED i hi haurà novetats com la figura articulada de El Carboner, que acompanyarà el Rei Baltasar.

Pel que fa a la música, la Cavalcada s’acompanyarà de noves melodies originals, amb la participació de la Banda de Música d’El Social i el Grup de Percussió de LaFACT, que donaran un toc fresc i vibrant a la celebració. Per primer cop, els Reis enviaran un missatge en vídeo, que es podrà seguir en directe a través de les xarxes socials municipals i al Canal de YouTube de l’Ajuntament, fent d’aquesta celebració un esdeveniment més connectat i inclusiu.

Afectacions de trànsit per la Cavalcada de Reis