Els Reis d’Orient ja han aterrat a Terrassa

Molta expectació i il·lusió avui davant l’arribada dels Reis d’Orient al parc de les Nacions Unides. Centenars de persones han rodejat l’espai, deixant el centre per l’aterratge de l’helicòpter. “Sembla que hem trobat el lloc adient”, ha opinat el Patge Xiu-Xiu en presenciar la magnitud de l’esdeveniment. “Ja és el tercer any consecutiu que es fa aquí”.

El soroll de l’hèlix ha aixecat l’emoció de la multitud, que feia estona que esperava apinyada a prop de les tanques. L’helicòpter, que s’esperava a les 16:45 hores, ha vingut amb uns minuts de retard. Però tothom ho ha entès: és un viatge llarg i venen de lluny. Malgrat el vent i la complexitat de la maniobra, l’aterrament ha estat segur i efectiu. El primer a baixar ha estat el rei Melcior, seguit pel rei Gaspar i el rei Baltasar. L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, els ha rebut un per un entre abraçades.

Les respostes dels Reis

El Miqui Giménez, que ha amenitzat l’espera amb la seva música, ha convidat els tres Reis d’Orient a pujar dalt de la tarima on ha actuat durant la tarda. “Venen a donar-nos pau, alegria i somriures”, ha anunciat el músic. A continuació, ha adreçat tres preguntes importants als Reis:

Podran atendre totes les cartes? “No patiu, totes les vostres cartes estaran llegides. Tot i que, per l’any vinent, agrairíem que les donéssiu una mica abans al Patge, per tenir més temps per llegir-les”, ha demanat el rei Melcior.

Com s’han portat els nens de la ciutat? “Tenim bones referències de tothom. Només hi ha algun trapella que a última hora ho ha volgut arreglar”, ha confessat en Gaspar. “La majoria d’infants de Terrassa són a la llibreta blava”, ha confirmat aquesta setmana el Patge Xiu-Xiu.

Portareu carbó? “Una mica sí, però depèn”, ha dit el rei Baltasar. Però sobretot, tots tres han assegurat que han vingut carregats de caramels. De cara a la nit, han aconsellat anar a dormir d’hora i demanat una mica d’aigua a les cases. També han insistit en quelcom essencial: “compartiu sempre els regals amb els germans”.

Abans de marxar, Ses Majestats han rebut un regal de la ciutat, a càrrec dels menuts dels Bastoners de Terrassa, que han fet un ball per homenatjar-los: el Ball dels Reis. Un cop acabat l’espectacle, tots tres s’han acomiadat de la multitud. “Ens veiem aquest vespre!”