I tot just després de Reis, les rebaixes a Terrassa

Tot i que durant la campanya nadalenca en sentit estricte s’han ofert “promocions”, les rebaixes de veritat, oficialment, comencen aquest dimarts, 7 de gener, en una gran part dels comerços de Terrassa.

Es preveu, no obstant això, que molts dels establiments afrontin aquesta campanya amb menys estoc a les botigues després d’un Nadal amb bons índexs de vendes. No es preveuen, doncs, tants descomptes com altres anys.

Campanya “prou bona”

“No serà per llançar coets, però sí que, donades les circumstàncies, creiem que serà una campanya prou bona”, anticipa Antoni Torres, president de Pimec Começ. La patronal evita fer previsions de vendes i facturació, però sí percep “predisposició” dels consumidors i un “optimisme conscient” en el sector.

La Generalitat recorda que els productes rebaixats han de tenir la mateixa qualitat i garantia que tenien a preu no rebaixat. La campanya acabarà el 6 de març.