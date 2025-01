Una persecució policial va acabar aquest dimecres amb la detenció d’un individu que acabava d’assaltar un habitatge a Terrassa. Un segon implicat va poder fugir.

Eren les 20.10 hores quan una dotació de la Policia Municipal que feia patrullatge preventiu per Can Boada va observar com dues persones sortien corrent d’un domicili.

Els agents van iniciar una persecució a peu, interceptar-ne un dels sospitosos. Els policies van comprovar que els individus havien accedit a un habitatge de manera il·lícita, causant danys a la porta. El sospitós va ser detingut per un delicte de robatori amb força amb grau de temptativa.