Comencen les obres del corredor de bus ràpid entre Terrassa i Sabadell

Demà dilluns 13 de gener inicien les obres del corredor de bus ràpid (BRCAT) entorn de l’N-150 entre Terrassa i Sabadell, que s’emmarca en un conjunt d’actuacions en marxa per afavorir la mobilitat sostenible i activa i la seguretat viària, amb una inversió de prop de 15 milions d’euros.

L’obra consisteix en la construcció d’un nou eix d’1,2 quilòmetres entre l’Hospital de Terrassa i la rotonda d’accés al Complex Egara dels Mossos d’Esquadra, seguint l’antiga N-150 (N-150a), que interconnectarà els equipaments existents en aquest àmbit. Aquest corredor estarà destinat a la circulació d’autobusos, bicicletes, vianants, vehicles de mobilitat personal i vehicles d’emergència. Complementàriament, el Departament iniciarà aquest mes les obres d’una nova rotonda per a millorar l’accés a l’Hospital de Terrassa.

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica està desenvolupant en aquest corredor diverses actuacions per a configurar un eix cívic, seguint el traçat de l’antiga N-150 (N-150a) que permeti potenciar tant el transport públic com també la mobilitat activa –en bicicleta i a peu– separadament del trànsit de vehicles de pas, que es mantindrà per l’N-150.

El corredor de bus ràpid

En concret, demà comencen les obres del nou corredor de Bus Ràpid i mobilitat sostenible, que tenen un termini d’execució de 14 mesos i un pressupost de 9,5 MEUR. Inclouen els elements següents:

– Nova rotonda a l’entrada de l’Hospital. S’instal·larà una nova rotonda amb forma d’hipòdrom a l’entrada de l’Hospital, que inclourà nous punts de parada per als autobusos urbans i interurbans. També es reconfigurarà la vialitat de l’entorn, amb l’adequació del vial entre aquesta nova rotonda i la futura rotonda a l’N-150, que s’executarà en paral·lel. A més, s’inclourà la connexió amb el nou itinerari.

– Nou viaducte de 140 metres. Es construirà un viaducte de 140 metres de longitud que travessarà la carretera de Torrebonica i el torrent de la Betzuca. Aquesta infraestructura estarà dissenyada per facilitar la mobilitat activa, el transport públic i els vehicles d’emergències.

– Reconfiguració de la N-150a. La calçada es transformarà amb la creació de voreres, un carril per a bicicletes i vianants, i trams específics per a autobusos, incloent-hi noves parades més properes als equipaments.